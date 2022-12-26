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中油林園廠新三輕工場製程異常冒火光黑煙 環保局開罰

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中油公司石化事業部林園廠新三輕工場今天清晨5點多因製程異常，燃燒塔發出火光與黑煙。圖／高雄市環保局提供
中油公司石化事業部林園廠新三輕工場今天清晨5點多因製程異常，燃燒塔發出火光與黑煙。圖／高雄市環保局提供

中油公司石化事業部林園廠新三輕工場今天清晨5點多因製程異常，安全連鎖機制啟動，調整製程氣體排放至廢氣燃燒塔。中油表示，經依標準作業程序重新啟動、調整製程後，目前已恢復正常操作。

高雄市環保局表示，今天清晨5點52分接獲通報，中油林園廠廢氣燃燒塔有明顯火光及黑煙，到場稽查發現A202廢氣燃燒塔有明顯火光及黑煙排放情事，經調閱CCTV影像監視資料，發現中油林園廠於清晨5點23分因新三輕組裂解低溫程序內的壓縮機訊號異常，致使安全連鎖系統啟動，緊急排放管線內碳氫化合物至廢氣燃燒塔造成明顯火光及黑煙。

環保局表示，將依違反空汙法32條逕行告發處分，並持續查核廢氣燃燒塔操作條件是否符合使用計畫書。

中油公司石化事業部林園廠新三輕工場今天清晨5點多發生製程異常，高雄市環保局入廠稽查。圖／高雄市環保局提供
中油公司石化事業部林園廠新三輕工場今天清晨5點多發生製程異常，高雄市環保局入廠稽查。圖／高雄市環保局提供

中油 低溫 高雄市

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