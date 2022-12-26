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枯水期清淤 高市多處滯洪池施工交維

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市水利局利用枯水期間進行水路、滯洪池清淤作業。圖為典寶溪清淤作業。圖／高市水利局提供
高市水利局利用枯水期間進行水路、滯洪池清淤作業。圖為典寶溪清淤作業。圖／高市水利局提供

高雄近日冬季枯水期，高市水利局藉此期間進行水路、滯洪池清淤作業。預計至明年2月底可疏通河道4.9公里，清淤量8萬立方公尺。水利局提醒，月世界滯洪池工區假日期間停工，其餘工區施工期間水防道路及公園範圍仍正常開放使用，施工區域將圍設交維，民眾行經周邊請注意自身安全，勿誤入工區。

水利局表示，今年至11月底已完成區域排水清疏103公里，清淤量13萬立方公尺，後續利用枯水期持續清疏排水及滯洪池，可再疏通典寶溪、大遼排水河道4.9公里，清除土方4.1萬立方公尺，提升水路排洪功能，降低淹水風險。

典寶溪A、B區滯洪池及月世界滯洪池預計清除土方3.9萬立方公尺，完成後可淨空庫容，滯洪池的沉砂空間平時可蓄積雨水，營造湖光山色，增加景觀特色。

高屏溪流域部分，今年完成荖濃溪、旗山溪及濁口溪共82萬立方公尺疏濬，112年度計劃持續辦理高屏溪、旗山溪及濁口溪等河段，總疏濬量243萬立方公尺，陸續上網招標中。

水利局強調，為能及時於明年汛期前完成清淤工作，各工區均加緊趕工，民眾如遇有人員機具及砂石車進出作業時，請依照指示標誌及交維人員指揮通行，以免發生危險。

水利局也協助中央辦理高屏溪流域疏濬作業，今年度已疏濬約82萬立方公尺，112年度持續辦理，計劃疏濬243萬立方公尺，現正進行上網招標。

高市水利局利用枯水期間進行水路、滯洪池清淤作業。圖為典寶溪清淤作業。圖／高市水利局提供
高市水利局利用枯水期間進行水路、滯洪池清淤作業。圖為典寶溪清淤作業。圖／高市水利局提供

滯洪池 水利局 高屏溪

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