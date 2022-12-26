高雄大遠百10連霸 再登高雄地王

高雄市經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素與市場動向，今天發布2023年公告土地現值，平均調幅為3.38%，地王則由高雄大遠百第10年連莊。

高市地政局去2021年9月2日至今年9月1案例收集，進行土地調整作業，此期間買賣案件數為5萬1856件，較2020年9月至2021年8月的5萬690件，成交量微幅上漲2.3%。而2021年9月至12月因受惠於重大建設投資及台積電設廠效益影響，房地產價量齊揚。

地政局分析發現，今年上半年因受新冠肺炎疫情及美國升息等影響，市場利率攀升，市場資金外移，國內經濟發展呈下跌趨勢。價格方面，因高市不動產價格向檢較北部低，預期需求仍在，土地價格並未明顯下跌，屬平穩發展。

地政局並指，高雄明年度地價區段數共1萬1037個，土地現值上漲區段數有6725個，占總區段數60.93%，漲幅前五名分別為楠梓區4.10%、橋頭區4.00%、前鎮區3.93%、岡山區3.90%及仁武區3.86%。上漲原因主要反映市場行情；重大建設陸續完工與重劃區新開發完成等。

2023年高市最高地價區段仍是大遠百，公告土地現值為每平方公尺58萬元，較2022年上漲5千元。最低地價區段仍為與台東縣、花蓮縣交界山區之桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元。

地政局陳冠福局長表示，公告土地現值調整作業均經過各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，並參考說明會民眾反應意見及配合內政部公告土地現值應接近市價政策，以合理反映地價並達成全市地價均衡，確保稅負公平，經提地價評議委員會評議通過，調整結果將於明年元旦公告。