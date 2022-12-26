捐款如寒流 比去年銳減逾150萬元 創世屏東院年節推義賣

今年邁入尾聲，創世基金會統計，社福機構愛心捐款面臨寒冬，11月線上捐款筆數就較去年同期銳減60％，少了3550筆捐款，超過150萬元，信用卡捐款也減少近140萬元，創世屏東院推出年節禮盒，呼籲大家一起當植物人暖暖包。

每年歲末，創世籌辦「寒士吃飽30—送禮到家」，關懷社會角落弱勢植物人家庭、清寒獨居長輩、寒士、街友、待拉單親媽媽，能享有溫暖的年夜飯。連續33年社會愛心運動，今年捐款卻如寒流，目前捐款僅達45%，急籲民眾寒冬送暖，助弱勢過好年。

為募集「寒士吃飽30」活動經費，創世屏東院推出「福兔吉祥慶團圓」義賣，有「屏東大武山牧場」捐贈300盒蛋入蛋捲，還有東港華珍煎餅、萬丹椒朋友泡菜禮盒、脆皮爆米花、卡那赫拉華夫餅、Hollo Kitty瓦窯燒及蜂蜜等，為過年送禮最棒選擇。