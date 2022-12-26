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捐款如寒流 比去年銳減逾150萬元 創世屏東院年節推義賣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
為募集「寒士吃飽30」活動經費，創世屏東院推出「福兔吉祥慶團圓」義賣，呼籲大家一起當植物人暖暖包。圖／創世屏東院提供
為募集「寒士吃飽30」活動經費，創世屏東院推出「福兔吉祥慶團圓」義賣，呼籲大家一起當植物人暖暖包。圖／創世屏東院提供

今年邁入尾聲，創世基金會統計，社福機構愛心捐款面臨寒冬，11月線上捐款筆數就較去年同期銳減60％，少了3550筆捐款，超過150萬元，信用卡捐款也減少近140萬元，創世屏東院推出年節禮盒，呼籲大家一起當植物人暖暖包。

每年歲末，創世籌辦「寒士吃飽30—送禮到家」，關懷社會角落弱勢植物人家庭、清寒獨居長輩、寒士、街友、待拉單親媽媽，能享有溫暖的年夜飯。連續33年社會愛心運動，今年捐款卻如寒流，目前捐款僅達45%，急籲民眾寒冬送暖，助弱勢過好年。

為募集「寒士吃飽30」活動經費，創世屏東院推出「福兔吉祥慶團圓」義賣，有「屏東大武山牧場」捐贈300盒蛋入蛋捲，還有東港華珍煎餅、萬丹椒朋友泡菜禮盒、脆皮爆米花、卡那赫拉華夫餅、Hollo Kitty瓦窯燒及蜂蜜等，為過年送禮最棒選擇。

創世屏東院指出，一份禮兩樣情，幫助植物人家庭，但目前預訂狀況不佳，需社會大眾幫忙；亦可直接支持「送禮到家」—植愛年禮及應急紅包，每份1100元，詳情請洽創世基金會官網 https://reurl.cc/EXDm3k，愛心專線：08-7210038分機1208李小姐。

為募集「寒士吃飽30」活動經費，創世屏東院推出「福兔吉祥慶團圓」義賣，呼籲大家一起當植物人暖暖包。圖／創世屏東院提供
為募集「寒士吃飽30」活動經費，創世屏東院推出「福兔吉祥慶團圓」義賣，呼籲大家一起當植物人暖暖包。圖／創世屏東院提供

捐款 屏東 植物人

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