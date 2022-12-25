快訊

退燒藥限購令明討論 食藥署：針對26張藥證討論管制

小三通復航在即 陳福海關心民眾登記情形與防疫整備

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今天上午9時宣誓就任後，隨即到縣府了解關心小三通人道探親專船的第1階段登記狀況，跟新住民溝通可能的狀況。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午9時宣誓就任後，隨即到縣府了解關心小三通人道探親專船的第1階段登記狀況，跟新住民溝通可能的狀況。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海今天上午宣誓就職，隨即在上午10點設立「小三通復航專案辦公室」，開放鄉親進行小三通人道探親專船登記， 總計首日共有684人登記；稍後陳福海也走訪金門醫院與警光會館，瞭解整體醫療量能及民眾採檢就醫流程；陳福海表示，將會立即全面盤整金門醫療能量並邀請CDC疫情指揮中心於小三通復航前協助共同完善出入境防檢機制。

陳福海今天上午9時宣誓就任後，隨即到縣府了解關心小三通人道探親專船第1階段登記；據了解，一整天下來，共有684名民眾登記，其中金門鄉親占480人、中國新移民166人、陸生31人；金門到廈門，搭乘時間1月7日約占12%、1月20日占10%；廈門到金門，2月6日搭乘占12%、2月5日占8%。

行政院所發布明年1月7日至2月6日，每天一班次為期一個月的小三通復航專案，該專案的擬定是以人道探親兼顧離島醫療量能為基礎，因此搭乘旅客以金門地區民眾、陸配為限，同時須由地方政府造冊管控。

陳福海指出，該專案經發布後，有許多金門鄉親除了關心復航機制、訂位方式，也希望縣府能完善醫療防檢機制保障鄉親健康，因此陳福海在就職前先走訪衛生福利部金門醫院以及因應全國防疫機制調整後金門僅留下一處的防疫旅館~警光會館。

據了解，金門醫院因應疫情，會適時調整收治量能，可由32床擴充至最大收治量能為52床(含負壓隔離病房4床)，收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者。在加強版防疫旅館專區則可提供高風險或無住院需要但不符合居家照護條件之確診者照顧需求，實際最大收案容納人數約可達50~60人。

陳福海表示，由於中國大陸近期由清零走向共存，按照各國經驗來看，確診者激增是必然現象，因此要特別注意金門醫療防護網，畢竟有醫療安全才有小三通復航。陳福海強調，在小三通復航前會再次全面盤整與強化醫療能量，不足的部分也會請CDC疫情指揮中心給予支援及強化，在兼顧防疫安全與通關便捷下完成復航專船的啟航。

金門縣長陳福海今天上午9時宣誓就任後，隨即到縣府了解關心小三通人道探親專船的登記狀況，受到現場新住民的歡迎，不少人都大呼「謝謝縣長」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午9時宣誓就任後，隨即到縣府了解關心小三通人道探親專船的登記狀況，受到現場新住民的歡迎，不少人都大呼「謝謝縣長」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在受訪時表示，他會在1月7日跟鄉親一起搭船由小三通去大陸，了解那邊有沒有什麼樣的接待機制或者窗口。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在受訪時表示，他會在1月7日跟鄉親一起搭船由小三通去大陸，了解那邊有沒有什麼樣的接待機制或者窗口。記者蔡家蓁／攝影
「小三通復航專案辦公室」今天上午10點設立，不少鄉親早早就到場等待登記「小三通人道探親專船」。 記者蔡家蓁／攝影
「小三通復航專案辦公室」今天上午10點設立，不少鄉親早早就到場等待登記「小三通人道探親專船」。 記者蔡家蓁／攝影
「小三通復航專案辦公室」今天上午10點設立，首日到場登記的鄉親相當踴躍。 記者蔡家蓁／攝影
「小三通復航專案辦公室」今天上午10點設立，首日到場登記的鄉親相當踴躍。 記者蔡家蓁／攝影

陳福海 小三通 探親 防疫旅館 金門

相關新聞

高雄市議員鄭孟洳秀4年前與今天就職照 網驚呼「不是同一人」

高雄市民進黨議員鄭孟洳今天宣誓就職，臉書PO出2018年與2022年對比照片，因鄭孟洳靠運動減重有成，少掉30公斤體重的...

小三通復航在即 陳福海關心民眾登記情形與防疫整備

金門縣長陳福海今天上午宣誓就職，隨即在上午10點設立「小三通復航專案辦公室」，開放鄉親進行小三通人道探親專船登記， 總計...

屏東寒害蓮霧落果損失逾兩千萬 周春米上任赴產區關心

正值屏東蓮霧採收期，受到接連幾波低溫影響，蓮霧落果嚴重，屏東縣農業處統計，損失逾2千萬元，重創產季。屏東縣長周春米今宣誓...

近30年最激烈屏東市民代表會主席2輪投票後抽籤定勝負

屏東縣屏東市民代表會主席之爭堪稱近30年最激烈，國民黨24日開會決議提名蕭國亮，由於會議出席人數未過半，未出席另5名黨籍...

世界神明聯誼會登場 全台800家宮廟逾3000尊神明齊聚

高雄市政府和中華傳統宗教總會共同在佛光山佛陀紀念館舉辦的「世界神明聯誼會」今天登場，該盛會邁入第12年；隨疫情趨緩，防疫...

走訪仙氣森林 桃花源裡的奢華秘湯

微涼的南方冬季適合走進颯爽山林泡個天然好湯，深入深山秘境桃花源，以天然溫泉洗滌疲憊，忘卻都市的塵囂紛擾，和親密的另一半及姊妹淘，共享獨一無二的浪漫度假時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。