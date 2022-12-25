小三通復航在即 陳福海關心民眾登記情形與防疫整備

金門縣長陳福海今天上午宣誓就職，隨即在上午10點設立「小三通復航專案辦公室」，開放鄉親進行小三通人道探親專船登記， 總計首日共有684人登記；稍後陳福海也走訪金門醫院與警光會館，瞭解整體醫療量能及民眾採檢就醫流程；陳福海表示，將會立即全面盤整金門醫療能量並邀請CDC疫情指揮中心於小三通復航前協助共同完善出入境防檢機制。

陳福海今天上午9時宣誓就任後，隨即到縣府了解關心小三通人道探親專船第1階段登記；據了解，一整天下來，共有684名民眾登記，其中金門鄉親占480人、中國新移民166人、陸生31人；金門到廈門，搭乘時間1月7日約占12%、1月20日占10%；廈門到金門，2月6日搭乘占12%、2月5日占8%。

行政院所發布明年1月7日至2月6日，每天一班次為期一個月的小三通復航專案，該專案的擬定是以人道探親兼顧離島醫療量能為基礎，因此搭乘旅客以金門地區民眾、陸配為限，同時須由地方政府造冊管控。

陳福海指出，該專案經發布後，有許多金門鄉親除了關心復航機制、訂位方式，也希望縣府能完善醫療防檢機制保障鄉親健康，因此陳福海在就職前先走訪衛生福利部金門醫院以及因應全國防疫機制調整後金門僅留下一處的防疫旅館~警光會館。

據了解，金門醫院因應疫情，會適時調整收治量能，可由32床擴充至最大收治量能為52床(含負壓隔離病房4床)，收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者。在加強版防疫旅館專區則可提供高風險或無住院需要但不符合居家照護條件之確診者照顧需求，實際最大收案容納人數約可達50~60人。