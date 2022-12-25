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醫生詩人曾貴海 獲厄瓜多惠夜基國際詩歌節國際詩歌獎

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）與醫生詩人曾貴海（右），共同朗讀24年前曾為高雄所寫的詩「明日新城」。圖／高雄市文化局提供
高雄市長陳其邁（左）與醫生詩人曾貴海（右），共同朗讀24年前曾為高雄所寫的詩「明日新城」。圖／高雄市文化局提供

醫生詩人曾貴海榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎，今天在承億酒店舉辦分享會，以朗讀及詩樂演唱形式，分享文學創作心路歷程及獲獎榮耀。此獎項首次頒給亞洲詩人，亟具殊榮，曾貴海不僅行醫治病，更致力推廣台灣文學

高雄市長陳其邁表示，曾貴海創下亞洲第一位詩人榮獲厄瓜多惠夜基國際詩歌節國際詩歌獎，締造台灣文學站上國際獎項舞台的紀錄。曾醫生關注範疇廣及台灣文學、環境保育、民主政治與社會平權，高雄史上重要團體與事件，如笠詩社、文學台灣雜誌社、衛武營都會公園、高屏溪再生、愛河護河行動等，都不乏他的身影，執筆充滿對於土地與人文的觀察與情感，得此國際獎項是台灣之光、高雄榮耀。

曾貴海表示，得到拉丁美洲文壇獎項的肯定，是上天恩賜的禮物，希望能夠鼓舞台灣詩人作家，從中央到地方政府支持台灣詩人，參加更多國際獎項，向世界傳達來自台灣的文學力量。

文化局長王文翠推崇曾貴海是台灣文壇重量級人物，一手行醫、一手執筆，以文學觀察社會，以詩倡議社會運動，以華、客、台等三種語言寫作，著作等身，寫出生於斯、長於斯對台灣土地的愛。 

今天的分享會中，陳其邁與曾貴海共同朗讀24年前曾為高雄所寫的詩《明日新城》；作家楊翠評析曾醫師作品；新古典室內樂團改編自曾醫師詩詞演出文學音樂《車過歸來》、《夜合》、《冬花夜開》等；曾貴海夫人聲樂家黃翠茂吟唱「青春少年時」；金曲獎客家歌手林生祥演唱《大地書房》、《山火》；顏志文演繹曾貴海文學作品，展現客家風情。

國際詩歌獎是為紀念厄瓜多偉大的作家伊萊亞娜．艾斯皮內爾．塞德尼奧Ileana Espinel Cedeño所設立。獲得該獎的詩人與作家，都是重量級詩人或作家，包括：曾獲塞萬提斯獎的西班牙詩人 Antonio Gamoneda安東尼奧·加莫內達；曾獲普立茲詩歌獎的Charles Simic查爾斯·西米奇。今年是第15屆，由臺灣詩人曾貴海醫師與哥倫比亞女詩人Piedad Bonnett獲獎。

音樂家以演奏、演唱方式，詮釋醫生詩人曾貴海的詩作。記者徐如宜／攝影
音樂家以演奏、演唱方式，詮釋醫生詩人曾貴海的詩作。記者徐如宜／攝影
醫生詩人曾貴海著作等身，榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎。記者徐如宜／攝影
醫生詩人曾貴海著作等身，榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左）與醫生詩人曾貴海（右），共同朗讀24年前曾為高雄所寫的詩「明日新城」。圖／高雄市文化局提供
高雄市長陳其邁（左）與醫生詩人曾貴海（右），共同朗讀24年前曾為高雄所寫的詩「明日新城」。圖／高雄市文化局提供
醫生詩人曾貴海著作等身，榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎。記者徐如宜／攝影
醫生詩人曾貴海著作等身，榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎。記者徐如宜／攝影
醫生詩人曾貴海榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎，在承億酒店舉辦分享會。圖／高雄市文化局提供
醫生詩人曾貴海榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎，在承億酒店舉辦分享會。圖／高雄市文化局提供

詩人 厄瓜多 台灣文學

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