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屏東寒害蓮霧落果損失逾兩千萬 周春米上任赴產區關心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左二）今就職典禮結束後，到枋寮、南州鄉等蓮霧產區視察，寒流造成蓮霧裂果災情，縣府盡快協助農民復耕減少損失。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）今就職典禮結束後，到枋寮、南州鄉等蓮霧產區視察，寒流造成蓮霧裂果災情，縣府盡快協助農民復耕減少損失。記者劉星君／攝影

正值屏東蓮霧採收期，受到接連幾波低溫影響，蓮霧落果嚴重，屏東縣農業處統計，損失逾2千萬元，重創產季。屏東縣長周春米今宣誓就職後即刻上工，會同農糧署及高雄區農業改良場到枋寮、佳冬、南州鄉等蓮霧產區視察，並指示縣府農業處全面展開普查作業，從寬從速，也將重新檢視保單理賠內容，盡快協助農民復耕減少損失。

縣長周春米說，看見果園裡已成形的蓮霧，受到溫差差異大的影響落果，果農心血付諸流水，讓她感到相當心疼，她強調，針對這波寒害造成的蓮霧災損狀況，除了已吊鐘結果套袋的落、裂果外，在大小豆粒及大白肚期遭受寒害後續也極可能無法開花結果，未來蓮霧天然災害救助及農業保險理賠給付上也應一併納入考量。

周春米說，前縣長潘孟安上任第一年推動農業保險至今，受全球氣候環境變遷，相關保險要件已與先前不同，近期縣府團隊將統計及盤點縣內近兩年災損，重新檢視及滾動調整，後續向保險公司討論修正相關保險賠償，讓條件符合現今的氣候，確保農民保險契約公平性。

此外，縣府已立即指示農業處及鄉公所啟動全縣盤點、檢討相關農業保險及清查所有災害面積，並向農委會提出天然災害救助，以保護農民相關權益，並請農改場盡全力協助相關改良，也提醒農民們將落果災損拍照留存，俾向鄉公所申請救助。

農業處表示，縣內蓮霧受氣候影響地區，枋寮、南州、佳冬、萬巒、枋山等鄉鎮，在這波寒流來襲之前，縣府已加強宣導農民做好禦寒措施，但還是難敵極端氣候的挑戰，面對氣溫驟降，造成蓮霧裂果、落果，整體損害程度達29％；且不只蓮霧，縣內鳳梨也受低溫影響，陸續傳出災損。

經各公所統計，蓮霧、鳳梨等作物疑受寒害，初估被害面積總計已達110公頃，損失金額已逾2千萬元。蓮霧落果面積為107.84公頃，最為嚴重，縣府團隊將視實際受損情形，依農委會農業天然災害現金救助申請程序速報處理，並指示農業處加強聯繫各鄉鎮公所，持續注意是否有遲發性災害發生。

農業處說，因寒害多屬遲發性災害，呼籲密切注意寒流造成農作物影響，屆時依規辦理相關行政作業，爭取農民復耕基金及協助農民度過災害難關，也提醒農漁民應密切注意強烈冷氣團動態，提早做好防寒措施，以減少災損。

屏東縣長周春米（右一）今就職典禮結束後，到枋寮、南州鄉等蓮霧產區視察，寒流造成蓮霧裂果災情，縣府盡快協助農民復耕減少損失。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今就職典禮結束後，到枋寮、南州鄉等蓮霧產區視察，寒流造成蓮霧裂果災情，縣府盡快協助農民復耕減少損失。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左一）今就職典禮結束後，到枋寮、南州鄉等蓮霧產區視察，寒流造成蓮霧裂果災情，縣府盡快協助農民復耕減少損失。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左一）今就職典禮結束後，到枋寮、南州鄉等蓮霧產區視察，寒流造成蓮霧裂果災情，縣府盡快協助農民復耕減少損失。記者劉星君／攝影

蓮霧 農民 災損 周春米 2022大選 屏東縣選舉

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