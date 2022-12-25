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高雄市議員鄭孟洳秀4年前與今天就職照 網驚呼「不是同一人」
高雄市民進黨議員鄭孟洳今天宣誓就職，臉書PO出2018年與2022年對比照片，因鄭孟洳靠運動減重有成，少掉30公斤體重的照片出現極大反差，網友驚訝說「這個絕對不是同一個人」，還有人打趣說「4年前是叫阿姨出來選」，鄭孟洳瘦身後年輕又漂亮。
高市議員鄭孟洳接續祖父鄭新助的棒子從政，第二屆連任成功，今天在高雄市議會宣誓就職。2018年初任市議員，鄭孟洳的身材圓潤，後來透過同黨議員林智鴻建議學習拳擊有氧，在短短數月瘦身30公斤，幾乎變成另一個人。
鄭孟洳今天宣誓就職，臉書秀出4年前就職日與今天就職日的對比照，網友留言熱烈。有人說以前跟現在一樣可愛、減重毅力驚人，以前是姐姐，現在是妹妹登場。但也有毒舌網友說「原來4年前叫阿姨出來參選」、「左邊那位阿朱媽（大嬸）是亂入的嗎？」。
一名支持者說，4年前就是被鄭孟洳努力減重的新聞吸引關注，覺得她很有毅力；想不到可以4年持續不中斷，這種毅力是從事公眾事務的最大優勢。
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