陳福海上任首波人事布局 7首長今報到

金門縣長陳福海今天宣誓就職，隨即發布首波人事異動共7人，分別是副縣長借調國立金門大學助理教授李文良、秘書長由台南前環保局長謝世傑出任，另有民政處長陳世保等5位新科局處首長，下午隨即進行新任金門地政局長許鴻志的布達交接。

金門縣政府今天中午12點發布首波內閣名單，共7人，分別是副縣長由李文良出任。李文良現年51歲，北科羅拉多大學運動體育系博士畢業，曾任金門縣政府教育處處長職務。

秘書長由謝世傑出任，謝世傑現年62歲，國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士畢業，曾任台北市政府環保局科長、台南市稅務局長、台南市選舉委員會主委、台南市政府秘書長、台南市環保局長等職務。

民政處長由陳世保出任，陳世保現年62歲，國立中興大學園藝學系碩士畢業，曾任縣畜產試驗所所長、縣自來水廠廠長、工務處副處長、簡任秘書、民政處副處長、社會處處長、參議等職務。

社會處長由葉媚媚出任，葉媚媚現年62歲，國立台灣大學森林環境暨資源學系碩士畢業。曾任縣林務所技術員、課長、所長、縣地政局長、建設處長、參議等職務。

工務處長由黃儒新出任，黃儒新現年51歲，國立交通大學土木工程學系碩士畢業。曾任工務處技士、科長、副處長等職務。

觀光處長由張瑞心出任，張瑞心現年60歲，銘傳大學觀光事業學系碩士畢業。曾任縣金沙鎮及金湖鎮公所課長、縣港務處長、觀光處副處長、工務處長、參議等職務。

地政局長由許鴻志出任，許鴻志現年60歲，台北工業專科學校土木工程科畢業。曾任工務局副局長、局長、地政局長、工務處長等職務。