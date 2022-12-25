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陳福海上任首波人事布局 7首長今報到

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新任金門地政局長許鴻志（右二）布達交接在今天下午舉行，秘書長謝世傑（中）與眾人合影。圖／讀者提供
新任金門地政局長許鴻志（右二）布達交接在今天下午舉行，秘書長謝世傑（中）與眾人合影。圖／讀者提供

金門縣長陳福海今天宣誓就職，隨即發布首波人事異動共7人，分別是副縣長借調國立金門大學助理教授李文良、秘書長由台南前環保局長謝世傑出任，另有民政處長陳世保等5位新科局處首長，下午隨即進行新任金門地政局長許鴻志的布達交接。

金門縣政府今天中午12點發布首波內閣名單，共7人，分別是副縣長由李文良出任。李文良現年51歲，北科羅拉多大學運動體育系博士畢業，曾任金門縣政府教育處處長職務。

秘書長由謝世傑出任，謝世傑現年62歲，國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士畢業，曾任台北市政府環保局科長、台南市稅務局長、台南市選舉委員會主委、台南市政府秘書長、台南市環保局長等職務。

民政處長由陳世保出任，陳世保現年62歲，國立中興大學園藝學系碩士畢業，曾任縣畜產試驗所所長、縣自來水廠廠長、工務處副處長、簡任秘書、民政處副處長、社會處處長、參議等職務。

社會處長由葉媚媚出任，葉媚媚現年62歲，國立台灣大學森林環境暨資源學系碩士畢業。曾任縣林務所技術員、課長、所長、縣地政局長、建設處長、參議等職務。

工務處長由黃儒新出任，黃儒新現年51歲，國立交通大學土木工程學系碩士畢業。曾任工務處技士、科長、副處長等職務。

觀光處長由張瑞心出任，張瑞心現年60歲，銘傳大學觀光事業學系碩士畢業。曾任縣金沙鎮及金湖鎮公所課長、縣港務處長、觀光處副處長、工務處長、參議等職務。

地政局長由許鴻志出任，許鴻志現年60歲，台北工業專科學校土木工程科畢業。曾任工務局副局長、局長、地政局長、工務處長等職務。

縣府也表示，原秘書長陳祥麟及地政局長王登緯調任縣府參議；教育處副處長由原文化局副局長洪蘋萱調任、工務處副處長由原教育處副處長陳家輝調任、觀光處副處長由原簡任秘書董雲馨調任、金門縣文化局副局長由原觀光處副處長何佩舉調任。

新任金門地政局長許鴻志布達交接在今天下午舉行，秘書長謝世傑致詞時期許新人事新氣象。圖／讀者提供
新任金門地政局長許鴻志布達交接在今天下午舉行，秘書長謝世傑致詞時期許新人事新氣象。圖／讀者提供
新任金門地政局長許鴻志布達交接在今天下午舉行，由秘書長謝世傑（左）監交。圖／讀者提供
新任金門地政局長許鴻志布達交接在今天下午舉行，由秘書長謝世傑（左）監交。圖／讀者提供
新任金門地政局長許鴻志（右一）的布達交接在今天下午舉行，由秘書長謝世傑（右二）主持監交儀式。圖／讀者提供
新任金門地政局長許鴻志（右一）的布達交接在今天下午舉行，由秘書長謝世傑（右二）主持監交儀式。圖／讀者提供

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