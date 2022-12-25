世界神明聯誼會登場 全台800家宮廟逾3000尊神明齊聚

高雄市政府和中華傳統宗教總會共同在佛光山佛陀紀念館舉辦的「世界神明聯誼會」今天登場，該盛會邁入第12年；隨疫情趨緩，防疫放寬，這次活動，也較以往盛大，約有全台800家宮廟道場，逾3000尊神明，齊聚佛光山，不僅是疫情以來規模最大的國際級宗教盛會，也開創盛會另一高峰。

宮廟隊伍今天上午7時許依序進入佛陀紀念館內，並在菩提廣場替神尊及佛祖旗安座，於接近中午時舉辦上供祈福法會、「寺廟就是一座工藝博物館」特別開幕典禮及大眾禮拜神佛祈福。

此外，今天也是全國各縣市新任首長及議員宣誓就職日，高雄市長陳其邁宣誓就職後，便前往佛光山參加這場宗教盛會；陳其邁致詞時說，歡迎世界800家宮廟道場，逾3000尊神明，齊聚高雄佛光山。

陳其邁表示，世界神明聯誼會是由星雲大師及中華傳統宗教總會總會長王金平等人，在12年前創立至今，累計參與的宮廟道場已達8800多家，也讓愈來愈多的國人，更了解這場盛會，不僅是關心整個寺廟道場的工藝美學，更重要的是聯繫人與神的感情羈絆。

此外，陳其邁說，特別感謝疫情期間，所有大德、道場公廟寺宇，共同祈福消災解厄，也盼未來國泰明安，風調雨順，疫情早日消退。

他說，今天是市長就任的日子，他在市府宣誓就職後，就趕來佛光山，也藉機出席這場盛會，感謝市民支持，也期望未來諸佛菩薩，信眾大德可以一切平安順利。

出席神明聯誼會的人員還包括中華傳統宗教總會長心保和尚、中華傳統宗教榮譽總會長王金平、文化部政務次長蕭宗煌、立委林岱樺及許智傑等人。