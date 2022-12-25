翔鳳慈善關懷協會推弟子規 傳達孝道精義落實家庭教育
翔鳳慈善關懷協會為強化家庭與學童對當代品德教育核心價值的認知與實踐，促進社會和諧，舉辦「弟子規品德生活教育親子講座」，昨天邀請中華文化生活學會正春書院池學文院長開講「弟子規-孝悌篇」，透過兒歌、故事傳達孝道的精義，也增進家庭親子關係。
翔鳳慈善關懷協會理事長陳秀鳳表示，弟子規文字簡潔卻蘊含著歷久不衰的智慧結晶，善加應用於人格教育及生活實踐，將是奠定良好品德的重要關鍵。這次講座透過說故事，學唱兒歌及Q&A互動問答等寓教於樂的方式，引領學童進入孝之道，並透過親子共學共讀，將弟子規的學習落實於家庭教育中。
講座中特別致贈已故邱忠均老師製作版畫弟子規加上詮釋意涵所印製的口袋書，與正春書院的祈福卡，以及推廣「禮義廉恥」重返校園的高雄市家長協會贈送的紫色「禮義廉恥」口罩，深受與會者喜愛。
陳秀鳳表示，社會家庭倫理道德需要提升，才能營造幸福的家庭與和諧的社會，感謝中華文化生活協會與前金區公所、高雄市家長協會的協助推廣與行銷，讓活動受到熱烈的關注與回響，報名擁躍，也顯示孝悌與品德教育的重要性，深植人心。
翔鳳慈善關懷協會以扶助有小兒之弱勢家庭、推廣佛學理念及品德教育為宗旨，除提供有小兒的弱勢家庭必要急難救助，發放弱勢家庭高中以下品學績優獎學金，更積極舉辦有益社會的講座及體驗活動。
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