屏東市代會主席之爭 藍內鬨批掩護符合排黑條款候選人

屏東縣屏東市代表會主席之爭浮上檯面，國民黨屏東縣黨部24日上午召開黨籍屏東市民代表當選人會議，國民黨籍有10席，出席人數5人，黨部發出新聞稿，「在人數過半下共推提名蕭國亮代表參與主席選舉，副主席則開放」。未出席5名市民代表24日晚間發出聲明指出，出席人數未過半，應有6人出席才能開會表決，黨部竟強行決議提名符合「排黑條款」候選人參選代表會主席，讓未出席的其他當選同志錯愕，提出嚴正抗議。

屏東市是屏東縣首善之區，屏東市代表會23席，國民黨10席、民進黨7席，無黨籍6席。25日下午三點宣誓就職後，將選出代表會正、副主席。據了解，現任代表會主席國民黨蕭國亮爭取連任，前副主席國民黨籍林淑香則是二度挑戰。

國民黨屏東縣黨部24日召開屏東市民代表會國民黨黨籍代表會議，現場應到10人，實際與會5人，縣黨部24日下午發新聞稿指出，「首善之區屏東市正、副主席選舉在今天協調當中，雖有未出席者，在人數過半下共推提名蕭國亮代表參與主席選舉，副主席則開放。」

另五人未出席的國民黨市民代表林淑香、顏詠馨、傅建雄、謝雪鳳與任峻賢，五人24日晚間發出「維護黨紀遵守程序正義」聯合聲明。

聯合聲明指出，針對國民黨屏東縣黨部今（24）日上午召開黨籍市民代表當選人會議，在出席人數未過半的情況下，竟強行決議提名符合「排黑條款」的候選人參選代表會主席，讓未出席的其他當選同志錯愕並提出嚴正抗議。

聯合聲明指出，依據會議規範，以出席人數超過應到人數之半數，始得開會。此次選舉國民黨當選10席，須6名出席才能正式開會表決。縣黨部竟枉顧程序正義，在僅有5名出席情況，對外謊稱出席人數已過半，強行掩護符合「排黑條款」的候選人。

聯合聲明指出，今日未出席的5位當選人強調此決議違背法令規定，不具法律效力，將維護黨的排黑條款規定，一致投票給符合清廉的黨籍代表林淑香同志。並要求縣黨部糾正程序錯誤，撤回違法決議。

聯合聲明表示，國民黨剛在五合一選舉贏回民意期待，更應該開大門、走大路。縣黨部竟為某些人的私利，公然違背法規及黨章。此種私相授受，走回頭路的錯誤行為將不被社會所接受，未出席的5位當選人將追究縣黨部的違法責任，以正視聽。