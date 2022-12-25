「三發‧首席大院」首辦聖誕派對 入夜萬頭鑽動

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
三發地產位在高雄仁武的「三發‧首席大院」建案，除祭出賞屋抽10萬元購屋金外，今年還盛大舉行聖誕派對，集結樂團、市集，有美食及互動體驗。記者王昭月／翻攝
三發地產位在高雄仁武的「三發‧首席大院」建案，除祭出賞屋抽10萬元購屋金外，今年還盛大舉行聖誕派對，集結樂團、市集，有美食及互動體驗。記者王昭月／翻攝

迎接耶誕，三發地產斥資300萬元攜手「LARUE文創設計」於24日、25日在北高雄澄德特區舉辦「首席聖誕派對」，集聚55家特色餐點、文創攤位，更有知名樂團帶來流行搖滾及輕音樂等多元曲風，讓樂迷享受繽紛chill時光。

三發地產位在高雄仁武的「三發‧首席大院」建案，除祭出賞屋抽10萬元購屋金外，今年還盛大舉行聖誕派對，集結樂團、市集，有美食及互動體驗，今天安排林鴻宇、Crispy脆樂團、恐龍的皮、甜約翰演出，25日由KIWI、哈哈、VH(Vast & Hazy)表演，超人氣樂團「宇宙」壓軸登場，驚喜一波波。

參加派對民眾順勢賞屋還可獲抽獎券、百元餐券，有機會抽購屋金及電動機車補助金等豐富好禮，12月25日耶誕節當天共有10名幸運兒可獲得海悅10萬元購屋金，3人獲電動機車補助金。三發地產關係企業金革音樂，也舉辦打卡送限量唱片活動，此外，三發教育基金會更把行動書車開至現場，讓歡樂派對也多些藝文書香。

專案副理何孟勳說，仁武澄德特區鄰近中山高鼎金系統交流道及國道10號仁武交流道，距市中心超近。發展航太科技、電子、運輸、智慧機械、精密金屬等產業的「仁武航太園區」也近在呎尺，逾百家廠商準備進駐，人口飛快成長。三發地產相中此區域未來潛力，推出「三發‧首席大院」，規畫23~42坪2、3房產品，銷售暢絡。

仁武區以往少有藝文活動，這次三發地產舉辦的聖誕派對，爆發醞釀已久的藝文能量。一場融合悠揚樂音、風味美饌的聖誕派對，25日將繼續風光展演！

三發地產斥資300萬元攜手「LARUE文創設計」，24日、25日在北高雄澄德特區舉辦「首席聖誕派對」，集聚55家特色餐點、文創攤位，更有知名樂團演唱嗨翻天。記者王昭月／翻攝
三發地產斥資300萬元攜手「LARUE文創設計」，24日、25日在北高雄澄德特區舉辦「首席聖誕派對」，集聚55家特色餐點、文創攤位，更有知名樂團演唱嗨翻天。記者王昭月／翻攝
三發地產位在高雄仁武的「三發‧首席大院」建案盛大舉行聖誕派對，吸引大批人潮湧入。記者王昭月／翻攝
三發地產位在高雄仁武的「三發‧首席大院」建案盛大舉行聖誕派對，吸引大批人潮湧入。記者王昭月／翻攝

派對 樂團 文創

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