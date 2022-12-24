今天耶誕夜活動多 吸引民眾外出踏青

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
三發地產今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。記者劉學聖／攝影
三發地產今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。記者劉學聖／攝影

今天是耶誕夜，高雄有許多地方都有應景耶誕活動，加上戶外冬陽高照，吸引不少民眾選擇到戶外踏青，逛市集，聽音樂會，其中在高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，不但是左楠區就近欣賞耶誕節燈飾的好地方，還有耶誕音樂會、文創市集與開放空間的活動，讓民眾可以逛傳統眷村，看看這邊入住居民「以住代護」經營的成果。

而清景麟教育基金會串連「森山市集」與「草木森花之市」兩大市集品牌，今天在阿公店森林公園化身為芬蘭山腳下的耶誕城，舉辦兩天「耶誕森林市集」快閃盛會，林間搭設6米高的閃亮耶誕樹，並以熊熊布偶布置成「森林郵局」，供遊客書寫耶誕賀卡傳遞祝福，幽靜的湖畔旁並打造成質感市集，仿如歐洲夢幻耶誕小鎮。

此外三發地產攜手南台最強文創品牌「LARUE文創設計」，今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。首日表演團體由人氣音樂人林鴻宇、Crispy脆樂團、恐龍的皮、甜約翰接力演出。不只活動現場人潮不斷，接待中心也有許多民眾前往賞屋，「三發地產」多年持續深耕建築美學，作品遍佈全台北中南，同時跨界文創產業經營、藝文教育，推廣親子共讀風氣，定期攜手關係企業金革音樂，贊助大型音樂表演、不定期對各弱勢團體捐贈音樂物資，以行動力挺各項公益。

高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，文創市集與開放空間的活動，讓民眾可以逛傳統眷村。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，文創市集與開放空間的活動，讓民眾可以逛傳統眷村。記者劉學聖／攝影
三發地產今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。記者劉學聖／攝影
三發地產今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，夜間的耶誕眷村音樂會吸引許多民眾前來。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，夜間的耶誕眷村音樂會吸引許多民眾前來。記者劉學聖／攝影
三發地產今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。記者劉學聖／攝影
三發地產今天起一連兩天在北高澄德特區承德公園舉辦2022「首席耶誕派對」首日就吸引上萬人潮。現場募集約55家特色餐點、文創攤位聚集大批民眾到場參與。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，吸引許多小朋友前來欣賞耶誕節燈飾。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，吸引許多小朋友前來欣賞耶誕節燈飾。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，文創市集與開放空間的活動，讓民眾可以逛傳統眷村。記者劉學聖／攝影
高雄建業新村的「光之眷」活動今年已經是第四年舉辦，文創市集與開放空間的活動，讓民眾可以逛傳統眷村。記者劉學聖／攝影

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