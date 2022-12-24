今天耶誕夜活動多 吸引民眾外出踏青

高市正副議長選舉風起雲湧、詭譎難測，國民黨曾麗燕、陸淑美搶提名，最後陸淑美出線，不料在選前一天，陸因無法獲得全數黨內議員支持宣布退選，挺燕派議員曾俊傑也發聲明退出國民黨黨團，藍營分裂局勢底定...

2022-12-24 15:16