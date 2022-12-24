影／縣長任內最後一個行程 潘孟安樹下與鄉親話家常

屏東縣長潘孟安明天將卸下8年縣長職務，今天下午到屏東總圖書館擔任一日客座總編輯，也是「潘縣長」任內最後一個公開行程；卸任後被延攬入閣呼聲極高的他，被問到交接完有何規畫清單，他說，辦公室、宿舍正打包送回老家，交接後後天就能睡到自然醒，會好好調養身體，也要陪年邁老母親到處走走。

縣長交接儀式將在明天上午舉行，昨天是潘孟安任內最後一天上班日，他遵守和鄉親的約定，上班到最後一刻，屏東縣政府團隊及同仁特別舉辦歡送會；今天周六依然未休息，下午3時到屏東總圖擔任在地雜誌AMAZING PINGTUNG的一日客座總編輯，眾人在樹下輕鬆閒聊、交換意見。

屏東縣政府出版的縣刊雜誌，突破政令宣傳的政府刊物形象，注入時尚、美學、人文、風土元素，縣府文化處將歷年發表的刊物全部打散，昨天在屏東總圖陳列展示，支持縣刊改版的潘孟安說，不循常規、勇於突破，才有讓人驚艷的AMAZING PINGTUNG刊物的誕生。

鄉親問到職務交接前的心情，潘孟安笑答：「如釋重負，即使心情輕鬆也要到最後一刻！」，今天上午持續公務行程，交代好今天的職務交接事宜，下午受邀擔任一日客座總編，他認為每個人都可以是總編，喜歡哪個篇章、哪張照片、哪些文字，組合成個人專屬的刊物，就以輕鬆閒聊方式和大家交換意見。