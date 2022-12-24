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陳福海落實首項政見 明早10點接受小三通人道探親登記

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
沈寂兩年多的小三通，將於1月7日重啟，金門縣長當選人陳福海說，明天開放民眾需求登記。記者蔡家蓁／攝影
沈寂兩年多的小三通，將於1月7日重啟，金門縣長當選人陳福海說，明天開放民眾需求登記。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長當選人陳福海今天表示，鄉親期盼的小三通，在各界積極努力與協調下，即將開通，於明日上午10時起在金門縣政府大禮堂，開放鄉親進行小三通人道探親專船第一階段登記，陳福海重啟小三通的首項政見落實，預料將吸引大批民眾排隊登記。

陳福海為完成選前對鄉親的允諾與政見，在當選後立即展開與陸委會、衛福部、疾管署等中央單位積極溝通，並於12月中旬親自赴陸與福建相關部門進行會談與協調小三通赴行事宜。

為因應行政院12月22日宣佈於明年農曆春節前後兩週(112年1月7日-2月6日)辦理「金馬地區民眾春節交通專案」，陳福海將於明日9點宣誓就任後，於上午10點在金門縣政府大禮堂會議室設立「小三通復航專案辦公室」，受理金門鄉親及陸配往返大陸意願登記，以掌握金門鄉親及新住民朋友的實際需求，具體向中央爭取更優的通航措施。

陳福海表示，受新冠疫情與小三通停航影響，許多在金門生活的新住民與陸生，這3年來返鄉探親之路，困難重重，我們也感同身受，在我國國境全面解封，且與病毒共存是當前防疫政策，於選前承諾在疫情可控的前提下，將於就職後一個月內爭取啟動「探親專船」，該項政見已經具體實現。

為掌握鄉親及新住民朋友的潛在需求，於12月25日至28日設立受理意願調查登記窗口，並採現場方式受理，歡迎農曆年節前後有意往返大陸地區者，除25日上午10時至12時、下午2時至5時外，其他期間為上午9時至12時、下午2時至5時，可至縣府大禮堂進行登記。

陳福海表示，第一階段採「人道探親」專船，先讓新住民可在今年農曆年前回家探望親友。考量醫療量能、在疫情可控之下，以專案造冊管理，將陸續開放船班。陳福海強調，會積極與中央及陸方溝通協商，讓台商中轉、赴陸的台籍學生等，可以透過小三通回家。

金門縣長當選人陳福海今天表示，落實首條政見，小三通將於1月7日重啟，明天開放民眾登記。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長當選人陳福海今天表示，落實首條政見，小三通將於1月7日重啟，明天開放民眾登記。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 小三通 金門 探親

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