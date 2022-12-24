金門古崗小旅行 民眾寒冬體驗文史手作

60多名金門民眾今天不畏寒流，深入金城鎮古崗聚落，了解當地傳統文化、品嚐在地媽媽烹調的風味美食，完成一趟豐富的身心靈之旅，更體悟家鄉「好山好水好文化」的環境。

金門國家公園管理處發布新聞表示，金管處與古崗社區發展協會合作，今天辦理「古道尋秘、崗巒攬勝—古崗文史手作小旅行」活動，結合社區資源與在地特色，分組進行古崗聚落踏查遊歷及手作體驗。

金管處表示，古崗社區在民國48年進行砲堡構工時，發現了魯王真墓及墓誌銘，揭開南明魯王與鄭成功互動的歷史謎團，現在古崗村的梁山還留有南明魯王手書的古蹟「漢影雲根」石碣，以及十多處明代進士董颺先（鄭成功岳父）所留下的石刻群。

金管處副處長黃怡平表示，希望透過帶領民眾踏查遊歷，體悟家鄉好山好水好文化的環境。

這次活動中，金管處與古崗社區發展協會聯手推動，由社區解說員帶領62名民眾以深度探索的方式，踏查位於古崗的漢影雲根、董颺先石碣群，感受明鄭時期至今留在當地的文風遺跡，同時走訪古崗樓、環湖步道和楓香林區，一覽優美的湖光山色與海天美景。

黃怡平表示，這次活動同時配合古崗社區近年來推動的養蜂及食農教育，運用有趣淺顯易懂的教學方式，帶領大小朋友創作出獨一無二的香蜂蠟片，在寒流來臨的耶誕節前夕，共同度過充實、溫馨的時光。