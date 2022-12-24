震撼第二彈！藍議員曾俊傑發聲「要退黨團」 將搭檔綠營康裕成選正副議長

高市正副議長選舉風起雲湧、詭譎難測，國民黨曾麗燕、陸淑美搶提名，最後陸淑美出線，不料在選前一天，陸因無法獲得全數黨內議員支持宣布退選，挺燕派議員曾俊傑也發聲明退出國民黨黨團，藍營分裂局勢底定。今天下午，民進黨議長提名人康裕成及無黨籍議員李順進、藍營曾俊傑聯署發表「共同合作聲明」，曾俊傑將搭配角逐高市副議長。

民進黨今早宣布由康裕成爭取議長大位，鄭光峰顧全大局退出戰局，副議長未同時公布。陳其邁表示，副議長人選尊重康裕成決定，稍晚公布。

國民黨議員曾俊傑不滿黨內提名陸淑美參選議長，發出聲明表示，他對於國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕在議長期間保持議事中立、不分黨派捍衛市民權益，不滿提名過程中未充分協商決定就逕自決定議長人選。

2020年前議長許崑源墜樓，高市議會面臨改選，選前副議長陸淑美扶正的呼聲高，不料假投票時敗給曾麗燕。

曾俊傑跟綠營走得近，對國民黨漸行漸遠早有軌跡可循，市長選舉期間，黨籍提名候選人柯志恩的活動場合幾乎缺席，也少配合黨團召開記者會。曾俊傑與陸淑美向來不和睦，選前出招「卡陸」，徹底斷了陸淑美的議長路。

民進黨高市黨部主委許智善表示，副議長人選尚未正式確定，民進黨議員未過半，定會全力尋求無黨議員合作，曾俊傑已經算無黨籍，當然是民進黨爭取合作的對象之一，最終提名人選稍晚公布。