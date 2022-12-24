快訊

日本偶像人妻爆出軌 被抓包「手機APP紀錄性愛日期、何時見小王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震撼第二彈！藍議員曾俊傑發聲「要退黨團」 將搭檔綠營康裕成選正副議長

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市議員曾俊傑。報系資料照
高雄市議員曾俊傑。報系資料照

高市正副議長選舉風起雲湧、詭譎難測，國民黨曾麗燕、陸淑美搶提名，最後陸淑美出線，不料在選前一天，陸因無法獲得全數黨內議員支持宣布退選，挺燕派議員曾俊傑也發聲明退出國民黨黨團，藍營分裂局勢底定。今天下午，民進黨議長提名人康裕成及無黨籍議員李順進、藍營曾俊傑聯署發表「共同合作聲明」，曾俊傑將搭配角逐高市副議長。

民進黨今早宣布由康裕成爭取議長大位，鄭光峰顧全大局退出戰局，副議長未同時公布。陳其邁表示，副議長人選尊重康裕成決定，稍晚公布。

國民黨議員曾俊傑不滿黨內提名陸淑美參選議長，發出聲明表示，他對於國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕在議長期間保持議事中立、不分黨派捍衛市民權益，不滿提名過程中未充分協商決定就逕自決定議長人選。

2020年前議長許崑源墜樓，高市議會面臨改選，選前副議長陸淑美扶正的呼聲高，不料假投票時敗給曾麗燕。

曾俊傑跟綠營走得近，對國民黨漸行漸遠早有軌跡可循，市長選舉期間，黨籍提名候選人柯志恩的活動場合幾乎缺席，也少配合黨團召開記者會。曾俊傑與陸淑美向來不和睦，選前出招「卡陸」，徹底斷了陸淑美的議長路。

民進黨高市黨部主委許智善表示，副議長人選尚未正式確定，民進黨議員未過半，定會全力尋求無黨議員合作，曾俊傑已經算無黨籍，當然是民進黨爭取合作的對象之一，最終提名人選稍晚公布。

康裕成、曾俊傑及李順進的聯合聲明。記者徐白櫻／翻攝
康裕成、曾俊傑及李順進的聯合聲明。記者徐白櫻／翻攝

陸淑美 國民黨 議員 康裕成 民進黨

延伸閱讀

康裕成回鍋參選高市議長 湧言會：全力支持陳其邁決定

國民黨高市議長選舉出現分裂 曾俊傑宣布加入無黨聯盟

國民黨高市議員在正副議長選前鬧「內鬨」支持者心碎

震撼彈！ 國民黨高市議長提名人陸淑美突宣布退選

相關新聞

震撼第二彈！藍議員曾俊傑發聲「要退黨團」 將搭檔綠營康裕成選正副議長

高市正副議長選舉風起雲湧、詭譎難測，國民黨曾麗燕、陸淑美搶提名，最後陸淑美出線，不料在選前一天，陸因無法獲得全數黨內議員支持宣布退選，挺燕派議員曾俊傑也發聲明退出國民黨黨團，藍營分裂局勢底定...

午仔魚禁銷陸、蓮霧多裂果 屏東店家用行動挺農漁民

屏東縣是午仔魚和蓮霧全台最大產區，午仔魚禁銷陸，進入產季的蓮霧又因暖冬大量裂果，為力挺午仔養殖漁民與蓮霧果民，3年前集結...

影／南橫零下2度低溫「山泉水結凍成冰」 濕度不足未下雪

近日氣溫驟降，不少民眾衝南橫公路希望看瑞雪，雖然今天凌晨出現負1度低溫，但因濕氣不足未降雪，但上山遊客發現，山坡溪泉因溫...

康裕成回鍋參選高市議長 湧言會：全力支持陳其邁決定

高市議會明天改選正副議長，新潮流康裕成及湧言會鄭光峰有意角逐議長大位，黨團決議由市長陳其邁協調人選，今天上午宣布提名康裕...

高爾夫球生產大廠明揚科技 為屏東家扶兒圓耶誕禮物夢

耶誕前夕，在屏東工業區設廠、供應高爾夫業界的知名廠商明揚國際科技公司，在董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心...

國民黨高市議長選舉出現分裂 曾俊傑宣布加入無黨聯盟

高雄市議會正副議長明天改選，投票前夕，國民黨提名的議長人選陸淑美因無法取得全黨29票支持，宣布退選高市議長選舉。在陸宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。