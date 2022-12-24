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影／南橫零下2度低溫「山泉水結凍成冰」 濕度不足未下雪

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
南橫山區今天凌晨溫度約零度，山坡溪泉因溫度太低已凍結冰，在山坡凍成一條串白冰。圖／讀者提供
南橫山區今天凌晨溫度約零度，山坡溪泉因溫度太低已凍結冰，在山坡凍成一條串白冰。圖／讀者提供

近日氣溫驟降，不少民眾衝南橫公路希望看瑞雪，雖然今天凌晨出現負1度低溫，但因濕氣不足未降雪，但上山遊客發現，山坡溪泉因溫度太低已凍結冰，在山坡凍成一條串白冰，遊客說，真的很冷。

寒流來襲，依照中央氣象局紀錄，南橫山區台東向陽今天凌晨出現零下1度低溫，至今天上午8時，山區溫度都維持約0到1度間，今天上午也只有2到5度，南橫埡口溫度更低，不少民眾趁假日衝上南橫山區，但因濕氣不足未看到降雪，卻看到山泉結冰。

張姓遊客表示，今天南橫雖然冷、但天氣不錯，中午從向陽往埡口方向，在距離埡口500公尺處，發現右側山壁一處山泉已結冰，山泉在山坡凍成一串白冰，上午升溫、有部分新泉水已順流而下。

台東縣關山分局今天到場交通疏導，今明兩天將強化交通勤務，維護假期交通秩序，呼籲民眾小心慢行。欲上山民眾請先查看第三工務段公告，了解道路狀況，以確保行車安全。

南橫山區今天凌晨溫度約零度，上午雲氣豐沛、但空氣乾燥未下雪。圖／讀者提供
南橫山區今天凌晨溫度約零度，上午雲氣豐沛、但空氣乾燥未下雪。圖／讀者提供

南橫 低溫 向陽

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