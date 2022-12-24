快訊

40多歲獨居男未打疫苗 「家中死亡一段時間」驗屍發現確診

T1聯盟／球迷注意！ 「魔獸」霍華德膝傷未來將主打主場

連3天疫情升溫！本土+17,949、境外+117、死亡+36 增幅16.1%

康裕成回鍋參選高市議長 湧言會：全力支持陳其邁決定

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市黨部今天開記者會，陳其邁（右二）宣布由高市議員康裕成（左二）參選下屆高市議長。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市黨部今天開記者會，陳其邁（右二）宣布由高市議員康裕成（左二）參選下屆高市議長。記者徐白櫻／攝影

高市議會明天改選正副議長，新潮流康裕成湧言會鄭光峰有意角逐議長大位，黨團決議由市長陳其邁協調人選，今天上午宣布提名康裕成。湧言會爭取大位雖然失利，但為展現民進黨九合一大選後團結意識，特別發出聲明指出，將全力支持民進黨提名與推薦的議長人選，希望府會全面執政。

上午11點30分，高市黨部召開記者會，陳其邁帶領康裕成、鄭光峰現身，黨部主委許智善也在場，會中陳其邁宣布民進黨議會黨團將由前議長康裕成角逐議長，副議長人選預計傍晚進一步揭露。

鄭光峰說，這次民進黨大選結果不如預期，市長陳其邁順利連任，但議員席次未能單獨過半，好市長也要有議會支持，他將全力支持康裕成爭取議長。

議長選情明朗化後，立委趙天麟群組也發出湧言會聲明。湧言會指出，民進黨高雄市議會黨團確定由康裕成出馬角逐議長，湧言會將全力支持民進黨提名與推薦的議長人選，希望府會全面執政，達成陳其邁市長再拚四年、帶領高雄起飛的目標。

湧言會表示，陳其邁市長著眼未來市政穩定及府會和諧，為努力爭取票數極大化，在過程中積極協調，湧言會表達高度肯定，今天議長人選正式出爐，湧言會全體成員將全力支持。

民進黨高市黨部今天開記者會，湧言會議長人選鄭光峰（右一）不敵新潮流人選康裕成（左二），鄭表示會全力支持康。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市黨部今天開記者會，湧言會議長人選鄭光峰（右一）不敵新潮流人選康裕成（左二），鄭表示會全力支持康。記者徐白櫻／攝影

湧言會 康裕成 民進黨

延伸閱讀

陳其邁終於掀牌！「阿扁的學妹」康裕成代表民進黨角逐高市議長

後天就要選正副議長 高雄市民進黨人選「還在談」

中油大林廠又竄白煙掀恐慌 議員嗆陳其邁：不要只會當代理黨主席

綠營敗陳其邁要大家自我檢討 鄭文燦：參與的人都有責任

相關新聞

午仔魚禁銷陸、蓮霧多裂果 屏東店家用行動挺農漁民

屏東縣是午仔魚和蓮霧全台最大產區，午仔魚禁銷陸，進入產季的蓮霧又因暖冬大量裂果，為力挺午仔養殖漁民與蓮霧果民，3年前集結...

康裕成回鍋參選高市議長 湧言會：全力支持陳其邁決定

高市議會明天改選正副議長，新潮流康裕成及湧言會鄭光峰有意角逐議長大位，黨團決議由市長陳其邁協調人選，今天上午宣布提名康裕...

高爾夫球生產大廠明揚科技 為屏東家扶兒圓耶誕禮物夢

耶誕前夕，在屏東工業區設廠、供應高爾夫業界的知名廠商明揚國際科技公司，在董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心...

國民黨高市議長選舉出現分裂 曾俊傑宣布加入無黨聯盟

高雄市議會正副議長明天改選，投票前夕，國民黨提名的議長人選陸淑美因無法取得全黨29票支持，宣布退選高市議長選舉。在陸宣布...

國民黨高市議員在正副議長選前鬧「內鬨」支持者心碎

高雄市正副議長改選前夕出現戲劇性發展，今早民進黨代理黨主席陳其邁發布將提名康裕成角逐議長大位的同時，已獲國民黨中央確定提...

防外縣市垃圾春節「偷渡」 高市加強焚化廠落地檢查

農曆春節將至，高市環保局為防清除業者趁春節非法轉運或夾帶外縣市廢棄物「偷渡」進場，為此加強焚化廠廢棄物落地檢查，嚴格檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。