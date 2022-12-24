康裕成回鍋參選高市議長 湧言會：全力支持陳其邁決定
高市議會明天改選正副議長，新潮流康裕成及湧言會鄭光峰有意角逐議長大位，黨團決議由市長陳其邁協調人選，今天上午宣布提名康裕成。湧言會爭取大位雖然失利，但為展現民進黨九合一大選後團結意識，特別發出聲明指出，將全力支持民進黨提名與推薦的議長人選，希望府會全面執政。
上午11點30分，高市黨部召開記者會，陳其邁帶領康裕成、鄭光峰現身，黨部主委許智善也在場，會中陳其邁宣布民進黨議會黨團將由前議長康裕成角逐議長，副議長人選預計傍晚進一步揭露。
鄭光峰說，這次民進黨大選結果不如預期，市長陳其邁順利連任，但議員席次未能單獨過半，好市長也要有議會支持，他將全力支持康裕成爭取議長。
議長選情明朗化後，立委趙天麟群組也發出湧言會聲明。湧言會指出，民進黨高雄市議會黨團確定由康裕成出馬角逐議長，湧言會將全力支持民進黨提名與推薦的議長人選，希望府會全面執政，達成陳其邁市長再拚四年、帶領高雄起飛的目標。
湧言會表示，陳其邁市長著眼未來市政穩定及府會和諧，為努力爭取票數極大化，在過程中積極協調，湧言會表達高度肯定，今天議長人選正式出爐，湧言會全體成員將全力支持。
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