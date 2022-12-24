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高爾夫球生產大廠明揚科技 為屏東家扶兒圓耶誕禮物夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
在明揚國際科技公司董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心「送暖之家扶兒耶誕圓夢」許願卡圓夢計畫，今年認捐50分耶誕心願禮物，今天送達屏東家扶。圖／屏東家扶提供
在明揚國際科技公司董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心「送暖之家扶兒耶誕圓夢」許願卡圓夢計畫，今年認捐50分耶誕心願禮物，今天送達屏東家扶。圖／屏東家扶提供

耶誕前夕，在屏東工業區設廠、供應高爾夫業界的知名廠商明揚國際科技公司，在董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心「送暖之家扶兒耶誕圓夢」許願卡圓夢計畫，今年認捐50分耶誕心願禮物，今天送達屏東家扶，扶幼主委范安煌化身聖誕老公公，喜迎家扶兒心目中的「耶誕天使」，明天由社工分送至各課輔班和家庭。

念國一、單親家庭的家扶兒阿呱，自幼愛畫畫考進美術班，老師發現他在繪畫上獨具風格，鼓勵他展現繪畫天分，讓他更有自信和願意嘗試，因美術專業用具較昂貴，消耗快，得知有聖誕許願活動時，他寫下能有所需的美術用具的鎮心願。他向社工透露，許願畫具原因是想減少美材料購買，減輕母親的經濟負擔，明揚科技員工對他的貼心懂事也為之感動。

另位念國二的家扶兒小敏家境清寒，父母親都到外地工乍，由祖父母照顧，住家位於郊區鄉下，每天上學要步行近半小時，她在班上課業成績名列前茅，在心願卡寫下能有輛腳車代步上下學的心願，她告訴社工，一直想有輛腳踏車，卻不敢開口，怕增加家裡的經濟負擔，希望上午能提早到校自修，下課後早點回到家陪伴阿公和阿嬤，明揚科技這次也幫他圓了夢。

「 一分貼心的耶誕小禮物，卻是家扶兒深藏許久的夢想！」范安煌說，每逢年底，家扶兒期待聖誕天使來臨，社工轉贈捐贈人禮物，帶來希望與溫暖，滿足家扶兒內心小心願；感謝明揚員工為家扶兒圓夢的同時，滿足他們內心微小心願，不僅為家扶兒少圓夢，也帶來希望種子，讓家扶兒感到滿滿溫暖與祝福，期待未來希望種子發芽，家扶兒成為手心向下，可以用過往生命的歷程影響另一代的家扶兒或更多人，形成善的循環，進而幫助更多人。

在明揚國際科技公司董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心「送暖之家扶兒耶誕圓夢」許願卡圓夢計畫，今年認捐50分耶誕心願禮物，今天送達屏東家扶。圖／屏東家扶提供
在明揚國際科技公司董事長劉安晧號召下，員工連續5年響應屏東家扶中心「送暖之家扶兒耶誕圓夢」許願卡圓夢計畫，今年認捐50分耶誕心願禮物，今天送達屏東家扶。圖／屏東家扶提供

社工 屏東

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