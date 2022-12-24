國民黨高市議長選舉出現分裂 曾俊傑宣布加入無黨聯盟

高雄市議會正副議長明天改選，投票前夕，國民黨提名的議長人選陸淑美因無法取得全黨29票支持，宣布退選高市議長選舉。在陸宣布退選之後，議長曾麗燕派的議員曾俊傑也表明退出國民黨黨團運作，將會加入無黨團結聯盟。今日若未協調成功，國民黨等同將正副議長寶座拱手讓給民進黨。

下屆高雄市議會席次從66席減為65席，民進黨獲得27席、國民黨29席，無黨及第三勢力有9席，藍綠皆未過半。國民黨部分，現任議長曾麗燕與副議長陸淑美都有爭取意願，在祕書長黃健庭協商下，曾、陸兩人同意以徵得議員同意書多寡決定誰參選，不過12日19當天只有陸淑美繳交，最後國民黨決定提名陸淑美參選。

今早國民黨高市議長提名人陸淑美突發棄選聲明指出，因黨內「2至3位黨內同志不予支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議」，為此她決定退選，請國民黨另覓人選。黨內人士說，曾俊傑是挺曾麗燕派，陸淑美所提未支持人選之中，曾俊傑是其一，另一位可能是另位北高雄議員，藍營已出現分裂。

曾俊傑聲明指出，「本人針對此次國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力。此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，本人不以為然感到失望」。