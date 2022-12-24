國民黨高市議員在正副議長選前鬧「內鬨」支持者心碎

高雄市正副議長改選前夕出現戲劇性發展，今早民進黨代理黨主席陳其邁發布將提名康裕成角逐議長大位的同時，已獲國民黨中央確定提名參選議長的副議長陸淑美，卻無預警提出退選聲明，接著國民黨議員曾俊傑也由民進黨高市黨部轉發退黨團運作聲明，讓人霧裡看花也錯愕連連。

今早國民黨高市議會接連拋下2顆震撼彈，先是已確下代表國民黨參選次議長的陸淑美發布退選聲明，意指黨內有不支持她的同志揚言退黨，為恐誤了國民黨爭取議長席次大事，決定退選，不料時隔半小時，同黨議員曾俊傑則借「民進黨高市黨部群族」發布退出國民黨團運作聲明，陸淑美退選事因，已不言可喻。

陸淑美在聲明中表示，她獲中國國民黨中央委員會組織發展委員會提名為本屆議長選舉候選人，旋即密集拜訪國民黨議員同志，雖經多數議員同志熱烈支持，唯仍有少數二至三位黨內議員不予支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議。

陸淑美指自己才疏學淺，生性駑鈍，不孚重望，恐有誤本黨爭取議長大事，鄭重宣佈放棄本黨提名，建請本黨另竟適當人選代表本黨爭取議長一職。

陸淑美上午11點39分宣布退出議長選舉，留下懸疑空間，但12點15分左右議員曾俊傑及發布退出黨團運作聲明，改加入無黨團結聯盟，讓事因輪廓愈來愈鮮明。

曾俊傑表示，對這次國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力。但此次提名過程中，並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，他不以為然感到失望。

曾俊傑表示，議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，本人從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起他將退出中國國民黨團運作，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益。

國民黨在正副議長選前鬧內鬨，讓支持者心碎，紛在群組留言，「國民黨不要再內鬥了」，而多名國民黨高市議員不是未接電話，就是宣稱近日出國，不清楚狀況，未涉入，黨部提誰就挺誰。亦有議員透露，陸退選聲明昨晚已流出。