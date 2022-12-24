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陳其邁終於掀牌！「阿扁的學妹」康裕成代表民進黨角逐高市議長

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員康裕成將代表民進黨回鍋爭取議長寶座。圖／高市議議會提供
高市議員康裕成將代表民進黨回鍋爭取議長寶座。圖／高市議議會提供

高雄市議會明天改選正副議長，民進黨角逐人選遲未公布，今天上午高市黨部召開記者會，市長陳其邁親自宣布答案，議長由康裕成出馬參選，感謝鄭光峰展現政治家風範，顧全大局力挺康裕成。

高市議會現由國民黨主導，民進黨重取議會企圖心旺盛。此次正副議長人選，民進黨不採取假投票，交由市長陳其邁協調決定，康裕成、鄭光峰二選一，但遲未公布人選，外界霧裡看花。

陳其邁表示，感謝鄭光峰顧全大局、展現政治家風範，願意以黨為最大公約數，期待未來四年市府跟康帶領的議會共同合作推動市政，一起打造科技、移居、幸福高雄，

高雄市議會議員65席，民進黨獲得27席、國民黨29席，無黨及第三勢力有9席，藍綠未過半，兩黨都有機會搶正副議長席次。國民黨確定提名現任副議長陸淑美爭取議長寶座，副議長人選留待今天下午召開黨團會議決定。

從派系屬性來看，下屆議會新潮流席次多於湧言會，康裕成與新系結盟，選前主打「光復議會」旗號參選，鄭光峰則屬湧言會人馬。康裕成是台大法律系畢業，1998年被民進黨徵召參選高雄縣議員，主打「阿扁的學妹」進入政壇，擔任七屆議員。

高雄縣市合併後議會選舉，第一屆許崑源以34票擊敗康裕成31票，跟議長寶座擦身而過。第二屆康裕成獲39票當選，成為高雄市首位女議長，第三屆民進黨推李喬如，康未參選。第四屆再度回鍋參選議長。

康裕成 民進黨 議員

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