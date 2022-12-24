邁向「有機國家公園」不是夢 墾丁友善農法專賣區遍地開花

墾丁國家公園區內農民多沿用化學肥料和化學藥劑的慣行農法，為貼近國家公園生態保育精神，墾管處4年前和屏南社區大學合作，輔導小農轉型生產無毒農產品、取得認證標章，實體通路部分，繼在滿州、恆春農會設友善農業小農專賣區，恆春鎮文創產業市集館專賣區本月起每周六開張，明年再拓點車城鄉，邁向「有機國家公園」不是遙不可及的夢。

屏東恆春半島因獨特地理環境加上無工廠汙染，是全台少數沒有空汙困擾的淨地，農委會以打造為友善農業模範地為目標，經和在地3個農會合作、透過高雄農改場辦研習、設基地培育人才、獎勵補助、加工升級及鋪設銷售通路等，有機和產銷履歷驗證面積已達800公頃，以滿州鄉黑豆和恆春水稻為主，最大宗的洋蔥連一成都不到，粗估國家公園2000公頃農地，逾半仍延用慣行農法。

「友善農業環境永續和生態保育理念和國家公園契合！」 墾管處長林文和說，推動友善農業計畫的核心精神不僅是要鼓勵在地小農種出對於人體更健康的食物，更重要的是透過友善施作創造出人、土、物三方共存更好的地方經濟發展模式；4年來藉由友善農作方式恢復土地的完整生態鏈後，反而讓農作物本身的體質與收成量更為豐碩，不僅讓小農收穫成果更佳、同時復育土地更富裕完整的生態鏈，呈現在地人、土共好的最佳寫照。

他說，傳統農業概念就是農民努力從事農作後將農產品銷售至市場換取所得，透過友善農業計畫推動，協助農民施作的技術提升外，也輔導小農取得生產溯源與有機、有機轉型認證，已輔導8個農場參與農場場域轉型、輔導多位小農進入在地學校協力食農教育教學，透過電子平台多元通路方式，並和恆春、滿州農會合作設專賣點，建立長期營運的小農市集，讓民眾享用平價健康好食，為多元化的農業經濟價值與經濟鏈結層面，建構農業發展新風貌。