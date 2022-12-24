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金門「擎天廳」大年初一至初八免預約參觀 僅限國人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事景點擎天廳，因渾然天成的壯觀景色，相當受到遊客的喜愛。記者蔡家蓁／攝影
位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事景點擎天廳，因渾然天成的壯觀景色，相當受到遊客的喜愛。記者蔡家蓁／攝影

金門知名的軍事景點擎天廳、排雷紀實館及明德公園等處，位於軍事核心地點，所以想參觀都要先預約申請，縣府表示，將於112年農曆春節1月22日至29日（農曆大年初一至初八）固定時段開放免預約參訪，但僅限國人，民眾可憑個人身分證從金城、山外及沙美車站搭乘專車前往，各梯次專車客滿為限。

縣府觀光處表示，擎天廳以鬼斧神工的宏偉壯觀建築著稱，一直是來金門遊客參訪的熱門景點；隨著新冠肺炎疫情防疫規定放寬，經縣府積極與軍方溝通協調，軍方同意自明年1月1日起，每梯次參觀人數從一輛遊覽車乘客數，增加至最多3輛遊覽車乘客數，即日起受理旅行社業者及民眾報名預約參訪。

此外，考量明年春節假期較長，自1月22日至29日（農曆正月初一至初八）開放固定時段免預約參訪，在金城、山外和沙美車站備有專車供民眾付費搭乘，金城、山外車站每天四梯次，沙美車站每天二梯次。

據了解，因為擎天廳仍屬軍事重點，所以參訪僅限本國人，外籍人士與陸配仍無法入內參觀。

觀光處說明，為配合軍方防疫政策，凡進入擎天廳參訪者，須提供打滿3劑新冠肺炎疫苗或2天內快篩陰性證明，並攜帶個人身分證供核對身分，需全程佩帶口罩。同時縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，持續向軍方溝通爭取以滿足在地旅行社業者及遊客參訪需求。

而1月31日(正月初十)以後，則恢復現行模式採預約制，每週二、四、六早上及週二、六下午各1梯次。

金門知名的軍事景點擎天廳，位於軍事核心地帶，所以想參觀都要先預約申請。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的軍事景點擎天廳，位於軍事核心地帶，所以想參觀都要先預約申請。記者蔡家蓁／攝影
縣府將於112年農曆春節1月22日至29日（農曆大年初一至初八）固定時段開放免預約參訪，但僅限國人，圖為發車時間。記者蔡家蓁／翻攝
縣府將於112年農曆春節1月22日至29日（農曆大年初一至初八）固定時段開放免預約參訪，但僅限國人，圖為發車時間。記者蔡家蓁／翻攝

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