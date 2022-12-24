潘孟安卸任前「最後一舞」 屏東總圖一日客座總編輯

屏東縣長潘孟安卸任前最後一天，他昨深夜在臉書吐露歡送會的複雜心情，「同仁下班前突然送上驚喜，終於把對我的心內話說出來，看我各種不堪入目的表情，就知道大家講出真心話，把我8年來的囉嗦、碎唸通通神還原，原來我對大家這麼兇……謝謝大家包容我的爆炸個性！」今天下午將擔任雜誌一日客座總編輯，出縣長身分的最後一檔任務。

至於卸任後的規畫，潘孟安表示開心可以睡到自然醒，會多陪陪老母親，當屏東永遠志工；今天下午3時將在冬陽的樟木樹下，席地而坐，跟著松鼠一起聽歌、喝咖啡、吃點心、翻翻書、追冬陽；任內最後一次任務是擔任一日客座總編輯，要做一本屬於自己的屏東雜誌，

任內最後一個上班日，縣府為他舉辦歡送會，潘孟安昨晚發文說，被笑、被揍、被抱、被送體重機、被送育兒包…離別明明依依不捨，讓他哭笑不得，雖然他是鋼鐵人，但還是紅了眼眶，感謝屏東鋼鐵團隊，不論遇到什麼困難，都能迎刃而解。

他說，回首這8年的歡笑和淚水，共創屏東榮耀，這8年大家真的辛苦了，雖然8年是近3000個日子，對他和團隊卻像近6000個日子，因為一天當兩天用，在團隊和鄉親齊心努力下，讓國境之南脫胎換骨，帶來多一度的幸福，我屏東我驕傲，是我們一起做到了； 勇敢做大夢，屏東轉大人，一起創造屏東的榮耀，這份榮耀是屬於大家的，