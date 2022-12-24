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捷運橋頭火車站 老街平價美食 肉燥飯上必比登

聯合報／ 記者林品君／高雄報導
黃家肉燥飯傳香70年，今年首度被評選為米其林必比登高雄代表美食。記者林品君／攝影
黃家肉燥飯傳香70年，今年首度被評選為米其林必比登高雄代表美食。記者林品君／攝影

捷運橋頭火車站附近的橋頭老街，是生鮮、餐食、點心的集散地，充滿各式美食，有排隊小吃古早味蔥肉餅、解饞解渴的老糖廠粉圓豆花，甚至是米其林必比登的榜上美食，銅板價就能享有滿足與飽足。

捷運橋頭火車站步行不到5分鐘，就能抵達位於橋南路的橋頭老街。70年老店「橋仔頭黃家肉燥飯」，今年8月登上米其林必比登公布高雄的平價美食；店家選用台南直送的溫體豬，精算肥瘦比例，手工切塊，加入獨門醬汁，自清晨開始熬煮，歷經7至8小時，才有一鍋香氣四溢的肉燥。

黃家肉燥最特別的就是「肉燥很大塊」，比火腿丁還大，可以感受三層肉入口即化的口感，也能吃到後腿肉的Q勁，層次豐富，咀嚼過程還會不斷迸發醬汁香氣。

肉燥飯的內行吃法是加上1顆半熟荷包蛋，把蛋戳破，溫熱蛋黃汩汩流出，雞蛋香包裹肉燥，再配上白飯。

沿著老街走，陳家經營的古早味蔥肉餅已逾30年，現傳至第2代，受歡迎的好滋味不變，手擀麵皮包入豬碎肉、蔥花，進油鍋半煎炸，原味肉餅就足以大快朵頤。

古早味蔥肉餅的餅皮Q彈有嚼勁，且越嚼越香，裡頭有豬碎肉及蔥花。記者林品君／攝影
古早味蔥肉餅的餅皮Q彈有嚼勁，且越嚼越香，裡頭有豬碎肉及蔥花。記者林品君／攝影

老闆透露，最受歡迎的是「加蛋」口味，加蛋還會夾入九層塔、小白菜，起士口味也很受年輕人歡迎，1天至少賣出上百張肉餅。

老糖廠豆花偏向布丁口感，粉圓小顆卻Q勁十足。記者林品君／攝影
老糖廠豆花偏向布丁口感，粉圓小顆卻Q勁十足。記者林品君／攝影

老街穿過糖廠路到成功南路就會看到老糖廠豆花，店裡多種品項，都是老闆娘手工製作，全採天然食材。老糖廠豆花帶有黃豆清香，抓住味蕾的是糖水，精選二砂經過翻炒再滾成濃郁糖水。

老街 火車站

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