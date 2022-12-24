新科屏東縣議員／蘇資婷 關注高鐵、高捷延伸案

國民黨女將蘇資婷從市民代表轉戰縣議員達陣，46歲的她是基層黨工出身，18歲起在屏東縣黨部服務，從工讀生做起，她興趣廣泛，擁有美容乙級、中餐丙級證照，曾是新娘秘書，開過美容工作室、咖啡館，她自嘲閒不住，人生每個階段都會幫自己設定目標。

屏東縣議員第一選區（屏東市）25人選12席，蘇資婷得票4292票，殺出重圍，展現新人爆發力。蘇是里港鄉人，父親當過5屆里港鄉茄苳村長，蘇資婷對政治並不陌生，18歲到黨部工作，熟悉黨務，經營基層。4年前從黨工轉換跑道選上市民代表，為民服務過程，發現有些事情需議員層級較能發揮影響力，決定更上一層樓。

蘇資婷也是屏東市東山河社區大樓管理委員會主委，東山河有2066戶，是屏東市大型社區。蘇資婷關注居住正義，反對炒房，她觀察，房價愈來愈高，年輕人買不起房子，又面臨北漂生活壓力，年輕世代充滿無力感。

蘇資婷說，她問政將關注公共重大建設，高鐵、高捷延伸案及科學產業園區進度，發揮監督職責，避免主政者選前大聲說，選後淪為空頭支票。她主張，公共議題回歸理性討論，重大公共工程花10、20年規畫，隨著時空環境變化，早期思考恐難符合現階段需求，要避免這些問題，除要求重大建設要提高效率，規畫更要全盤布局。

發展觀光有助提高城市活力，蘇資婷說，屏東市觀光政策有進步空間，近年勝利星村、1936屏菸基地嶄露頭角，但屏東市連基本觀光地圖都沒有，觀光資源整合聚焦，路才走得長遠。