馬公鬧區神秘客發百元耶誕紅包 陳光復陪同送暖

馬公市中正路鬧區今晚有一名男子裝扮成耶誕老公公在現場發放紅包，每個紅包新台幣100元，澎湖縣長當選人陳光復陪同發送。陳光復說，這名耶誕老公公長期關心弱勢，希望大家能快樂平安。

即將上任澎湖縣長的陳光復指出，這名裝扮成耶誕老公公的莊姓企業家來自台南市麻豆區，莊姓企業家今年將在6個直轄市及澎湖縣發送耶誕禮物，每市縣各發3000紅包，每個100元，總共發放200多萬元。

陳光復表示，莊姓企業家長期關心弱勢族群，除了今天在澎湖縣發放3000個紅包外，每年都會捐贈澎湖縣5000斤白米給弱勢及清寒家庭。今年是在耶誕節前夕，前往6都及澎湖發放紅包，希望大都都快樂平安。

莊姓企業家說，他是70餘歲的老人，在行有餘力下，很高興能將年輕打拚有成的積蓄逐年逐一回饋社會，讓社會充滿溫暖，他並發起選拔24孝的「孝行獎」，因為有孝心的孩子不會變壞，陳光復也允諾全力促成。

另外，澎湖縣政府指出，馬公惠民啟智中心及集愛工坊師生今天一起到澎湖縣府報佳音，澎湖縣長賴峰偉在任內最後一天上班日親自到府外歡迎，還分送禮物與糖果給慢飛天使們，場面溫馨感人。