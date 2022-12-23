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國境之南最大耶誕市集一連三天登場 集結人氣店家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日。圖／屏東縣府提供
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日。圖／屏東縣府提供

「2022屏東聖誕節」異國市集，今天晚間在屏東公園開張，今年規模比往年更盛大，邀集屏東十大伴手禮及日本城市等70攤吃、喝、玩、買的各式攤位，活動持續今起一連3天至25日，涵蓋文創輕食、異國料理、特色美食及手作等，讓市集除有濃濃的異國風味外，也展現屏東的在地元素及特色，首日吸引大批民眾到場感受過節氣氛。

市集由傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭帶領屏東可愛吉祥物蔥寶與蔥娃，以及日本的佐渡市、旭川市、鹿兒島、秋田銀行及近鐵集團等單位共同揭開活動序幕，除熱鬧的開張儀式外，頒發此次攝影比賽的獲選名單。

鄞鳳蘭說，屏東耶誕節為冬天國境之南數萬人次必訪拍照打卡景點，每年帶動周邊經濟效益，市集更受多人喜愛，今年市集設在屏東公園田徑場前廣場，搭配「冰世界・雪國度」主題，特別設置一座高達8米的冰藍色耶誕樹，讓民眾在浪漫的耶誕村中歡度耶誕。

傳播暨國際事務處表示，本次70個攤位中，邀請屏東在地知名的「尤朵拉手作餅乾」等輕食點心、南台灣市集的排隊美食「日腸小室」、以及「味益鬆品」、「長安製麵」、「潮州牛肉福」等多間屏東十大伴手禮名店，活動單日吸引人潮超過1萬人次前來逛市集、賞表演及排隊享美食，將屏東的觀光、嚴選伴手禮推廣給大家，讓大家暖心又暖胃。

屏東耶誕節系列活動耶誕老人環遊世界-集章活動、耶誕老人互動、合影、發糖果及「雪廳降花（下雪）」等，皆會在耶誕周末及元旦連假持續舉行，絢爛的燈飾展期也會一路點亮至明年1月2日。

屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日，市集設在屏東公園田徑場前廣場，搭配「冰世界・雪國度」主題，高達8米冰藍色耶誕樹。圖／屏東縣府提供
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日，市集設在屏東公園田徑場前廣場，搭配「冰世界・雪國度」主題，高達8米冰藍色耶誕樹。圖／屏東縣府提供
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日。圖／屏東縣府提供
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日。圖／屏東縣府提供
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日。圖／屏東縣府提供
屏東縣民期待「2022屏東聖誕節」異國市集，今晚在屏東公園開張，市集持續到25日。圖／屏東縣府提供

屏東 伴手禮

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