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影／屏東縣府歡送潘孟安 回首8年淚水笑聲交織

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府原民處送上原住民意義深厚的陶甕。記者劉星君／攝影
屏東縣府原民處送上原住民意義深厚的陶甕。記者劉星君／攝影

今天12月23日是屏東縣長潘孟安8年任內最後一天上班日，他遵守和鄉親約定，上班到最後一刻，屏東縣政府下午舉辦歡送會，細數8年點滴，不論酸楚或榮耀都化為一句「我屏東我驕傲」，現場氣氛溫馨感動，令人又哭又笑，潘孟安感謝縣府同仁陪他打完美好的一仗，大家珍重再見！

潘孟安從2014年12月25日就任以來，「1天24小時當48小時用」是他與縣府團隊運作的模式，8年任期帶領屏東創造許多不思議，翻轉各界對屏東印象，團隊也建立深厚革命情感。

今天下午縣府各局處派代表齊聚縣府大禮堂歡送潘孟安，同仁回憶說出「不合理的要求是磨練」，全場大笑，大家深知潘孟安行事風格，過程艱辛，但回想一起創造的美好成果，每個人以身為屏東縣政府團隊為榮。

潘孟安除為縣民爭取福利，也為縣府同仁權益著想，2018年考試院審議通過行政院版的非六都公務人員、警察職等調升案，該提案就是潘孟安向當時行政院長賴清德建言，非六都縣市的科長、局處副主管職務列等都將比照六都，不再「同工不同酬」，留下優秀人才。他任內簽下最後一份公文，也是攸關在屏東公務單位服務的年輕人員住宿補貼，減輕同仁負擔。

歡送會上各局處別出心裁準備送別禮物，不少局處關心潘孟安的健康，送他體重計、智慧健康手錶、按摩墊、保溫水壺等，民政處關心縣長終身大事，送上育兒包，提醒他已經立業，更要成家，全場笑聲連連。

社會處同仁更細數潘孟安8年任共參與427場次與全人照顧相關場次，其中老人相關就有312場次，社會處長劉美淑還特別頒發屏東縣志工證給潘孟安。原民處送上原民傳統意涵深厚的陶壺。消防局長許美雪講到颱風來襲時，潘孟安坐鎮災害應變中心，咖啡一壼一壼的灌，徹夜緊盯颱風動態不敢鬆懈，這些點滴讓她一度哽咽。

潘孟安說，感謝縣府同仁對他包容，同心協力、默默付出，一起創造屏東的榮耀，這份榮耀屬於大家的，美好一仗已打完，未來的屏東要繼續交給大家。

屏東縣府研考處送上吉他給縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
屏東縣府研考處送上吉他給縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
屏東縣府社會處特別頒發志工證給縣長潘孟安，還送上體重計，要縣長多注意身體健康。記者劉星君／攝影
屏東縣府社會處特別頒發志工證給縣長潘孟安，還送上體重計，要縣長多注意身體健康。記者劉星君／攝影
屏東縣府今下午舉行縣長潘孟安歡送會，民政處送上育兒包，縣長已經立業，要趕快成家，全場大笑。記者劉星君／攝影
屏東縣府今下午舉行縣長潘孟安歡送會，民政處送上育兒包，縣長已經立業，要趕快成家，全場大笑。記者劉星君／攝影
屏東縣府傳播暨國際事務處同仁壓軸登場，也炒熱現場氣氛。記者劉星君／攝影
屏東縣府傳播暨國際事務處同仁壓軸登場，也炒熱現場氣氛。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局特別送上代表警察意涵深厚關公雕刻送給縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局特別送上代表警察意涵深厚關公雕刻送給縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
屏東縣府今下午舉行縣長潘孟安歡送會，農業處同仁們製作一卡皮箱造型的卡片送給縣長潘孟安，還有一張實用性高的椅子，還可以當梯子。記者劉星君／攝影
屏東縣府今下午舉行縣長潘孟安歡送會，農業處同仁們製作一卡皮箱造型的卡片送給縣長潘孟安，還有一張實用性高的椅子，還可以當梯子。記者劉星君／攝影
屏東縣府文化處特別製作1936屏菸基地的志工制服，還特別繡上「安」，還是加大版的志工制服。記者劉星君／攝影
屏東縣府文化處特別製作1936屏菸基地的志工制服，還特別繡上「安」，還是加大版的志工制服。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局感謝縣長潘孟安（右五）、副縣長吳麗雪（右六）與秘書長邱黃肇崇（右七）。記者劉星君／攝影
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屏東縣政府 潘孟安 團隊

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