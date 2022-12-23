快訊

女助理被開單卻要警察寫報告 立委劉世芳代她道歉了

旗山早療中心老街報佳音 扶輪社贈10萬助慢飛天使起飛

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
伊甸基金會旗山早療中心偕國際扶輪3510地區旗山東區扶輪社社友，一起和24名穿著聖誕裝扮的早療兒童，走進旗山老街向居民分送糖果、報佳音。圖／伊甸基金會提供
伊甸基金會旗山早療中心偕國際扶輪3510地區旗山東區扶輪社社友，一起和24名穿著聖誕裝扮的早療兒童，走進旗山老街向居民分送糖果、報佳音。圖／伊甸基金會提供

今天上午伊甸基金會旗山早療中心偕國際扶輪3510地區旗山東區扶輪社社友，一起和24名穿著聖誕裝扮的早療兒童，走進旗山老街向居民分送糖果、報佳音，在聖誕節前夕為社區染上溫馨祝福的氣氛。

旗山早療中心成立25年，積極推動遲緩兒早期療育服務，平均每年服務約400名遲緩兒童，協助家庭增進陪伴、照顧遲緩兒的知能，也為照顧者減輕壓力，騰出更多空間發展正向親子關係。

早療中心這次與旗山東區扶輪社攜手，和慢飛天使一同聖誕踩街，同時也向扶輪社致贈感謝狀，感謝社友對早療中心的支持，在去年捐贈2台學習椅輔具，幫助早療兒童多元學習；今年再聯合9處分社，共同捐贈10萬元，讓中心提升早療服務的品質。

伊甸基金會旗山早療中心主任許廷安說，0到6歲是遲緩兒療育的黃金期，因為各種原因較其他兒童晚一步起飛的慢飛天使，除了需要家人、療育機構的支持，也需要社會大眾的理解、體貼，才能讓孩子不因社會環境的阻礙，失去健康成長的機會。

旗山早療中心慢飛天使走進旗山老街，向居民分送糖果，收到蔬果攤販熱情鼓勵還贈送水果。圖／伊甸基金會提供
旗山早療中心慢飛天使走進旗山老街，向居民分送糖果，收到蔬果攤販熱情鼓勵還贈送水果。圖／伊甸基金會提供
伊甸慢飛天使偕同扶輪社友至旗山老街報佳音發糖果。圖／伊甸基金會提供
伊甸慢飛天使偕同扶輪社友至旗山老街報佳音發糖果。圖／伊甸基金會提供

東區 糖果 親子

延伸閱讀

聖誕出任務！ 曾國城帶領「PaMi曾拌麵快閃店」現身板橋大遠百

豐原醫院提供百人免費護肝超音波 25日線上報名

扶輪送愛 鳳山慈暉園獲贈健身及防疫器材

汐止厚德里共餐有成 爭取扶輪社全球獎助3萬美金

相關新聞

影／最後上班日楊鎮浯向縣府員工辭行 透露未來動向：任何可能都有

即將卸任的金門縣長楊鎮浯，選在今天任內最後一個上班日，在縣府逐一到各局室向同仁辭行，感謝大家在過去4年內的協助，感謝大家...

中油大林廠又竄白煙掀恐慌 議員嗆陳其邁：不要只會當代理黨主席

中油高雄大林煉油廠10月爆炸起火引發大林蒲居民恐慌，本月21日R1廠又發生狀況，居民目擊燃燒塔冒白煙，還有消防車進入，質...

後天就要選正副議長 高雄市民進黨人選「還在談」

高雄市議會後天（25 日）改選正副議長，民進黨議長候選人遲未公布，詭譎選情讓外界霧裡看花。市長陳其邁主導議長提名人選，黨...

影／屏東縣府歡送潘孟安 回首8年淚水笑聲交織

今天12月23日是屏東縣長潘孟安8年任內最後一天上班日，他遵守和鄉親約定，上班到最後一刻，屏東縣政府下午舉辦歡送會，細數...

寒冬送暖 陸海空軍關懷協會送兩百五十包米濟助金門老榮民

歲末寒冬，社團法人陸海空軍常備士官班相互關懷協會特別捐贈金門地區弱勢榮民遺眷白米250包，金門榮民服務處長游文勇昨致贈感...

屏安防疫箱買午仔魚前100名 送100元超商電子兌換券

屏東縣政府推出午仔魚首波促銷活動，將在12月25日啟動網路平台屏安箱午仔魚加碼贈，首先推出午仔魚三去及一夜干，一尾價格只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。