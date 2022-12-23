旗山早療中心老街報佳音 扶輪社贈10萬助慢飛天使起飛
今天上午伊甸基金會旗山早療中心偕國際扶輪3510地區旗山東區扶輪社社友，一起和24名穿著聖誕裝扮的早療兒童，走進旗山老街向居民分送糖果、報佳音，在聖誕節前夕為社區染上溫馨祝福的氣氛。
旗山早療中心成立25年，積極推動遲緩兒早期療育服務，平均每年服務約400名遲緩兒童，協助家庭增進陪伴、照顧遲緩兒的知能，也為照顧者減輕壓力，騰出更多空間發展正向親子關係。
早療中心這次與旗山東區扶輪社攜手，和慢飛天使一同聖誕踩街，同時也向扶輪社致贈感謝狀，感謝社友對早療中心的支持，在去年捐贈2台學習椅輔具，幫助早療兒童多元學習；今年再聯合9處分社，共同捐贈10萬元，讓中心提升早療服務的品質。
伊甸基金會旗山早療中心主任許廷安說，0到6歲是遲緩兒療育的黃金期，因為各種原因較其他兒童晚一步起飛的慢飛天使，除了需要家人、療育機構的支持，也需要社會大眾的理解、體貼，才能讓孩子不因社會環境的阻礙，失去健康成長的機會。
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