高美館無國界醫生《前線：醫療與紀實》攝影展開幕

高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）主辦《前線 : 醫療與紀實》攝影展，今天在高美館開幕，首度在南台灣展出來自43張由馬格蘭攝影通訊社Magnum Photos的5位攝影師們記錄的前線瞬間。透過當代紀實影像的震撼力，留下歷史的瞬間。

無國界醫生（Médecins Sans Frontières，MSF）已成立50周年，與馬格蘭攝影通訊社攜手合作，透過鏡頭記錄無國界醫生前線工作中見證的危機。這次攝影展精選恩利．卡納伊Enri Canaj、湯瑪斯．德弗札克 Thomas Dworzak、紐夏．塔瓦柯利安Newsha Tavakolian 、雅耶爾．馬丁尼茲 Yael Martínez以及齊德．班．羅姆丹Zied Ben Romdhane的攝影作品，從宏都拉斯的被迫離家路上，到尼日的極端氣候，與希臘群島上的難民危機等，這些人道危機正在發生。

高美館行政長林羿妏表示，攝影師們所呈現的紀實影像與人道視野的相互輝映，帶著觀眾透過他們鏡頭下的視角，共同走過希臘、蘇丹、剛果民主共和國、墨西哥、宏都拉斯與尼日等地，見證這群無國界醫生們救援「前線」領域所觸及的游離難民與動盪邊境，期望透過此次展覽，邀請台灣觀眾前來高美館感受其醫療救援與人性關懷的價值。

無國界醫生（台灣）執行長鄔荻芳 Ludivine Houdet 表示，「見證」是無國界醫生成立以來不變宗旨之一。1971年一群醫生和記者創立組織時，矢志提供醫療服務並為人們的苦難發聲，喚起大眾對人道議題的關注。攝影正正是「見證」不可或缺的工具，照片中的病患、他們的家人和社區是這些故事裡的英雄。透過向台灣觀眾展示前線的見聞，無國界醫生希望啟發人們的同理心、團結和行動。