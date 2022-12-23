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後天就要選正副議長 高雄市民進黨人選「還在談」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄議會將在12月25日議員宣誓就職之後改選正副議長，民進黨人選遲未公布。圖／本報資料照
高雄議會將在12月25日議員宣誓就職之後改選正副議長，民進黨人選遲未公布。圖／本報資料照

高雄市議會後天（25日）改選正副議長，民進黨議長候選人遲未公布，詭譎選情讓外界霧裡看花。市長陳其邁主導議長提名人選，黨部原本今天下午要公布卻又臨時喊卡，康裕成或鄭光峰出馬明天才會明朗。國民黨也因為多位議員滯留海外無法決定副議長人選，明天召開黨團會議討論。

下屆高雄市議會席次從66席減為65席，選後民進黨獲得27席、國民黨29席，無黨及第三勢力有9席，藍綠都有機會搶正副議長席次。國民黨21日確定提名現任副議長陸淑美爭取議長，副議長人選尚待黨團會議討論。

民進黨不採取假投票，交由陳其邁協調決定，康裕成、鄭光峰二選一，但遲未公布人選，黨內無所適從，敵軍國民黨也難因應。從派系屬性來看，議會新潮流議員席次多於湧言會，康裕成與新系結盟，選前主打「光復議會」旗號，鄭光峰則屬湧言會人馬，兩人在黨內各有擁護者。

民進黨在選後協調至今已經超過3周，原計今天宣布，最後關頭又產生變數無法公開，也有一派說法是認為綠營故意放煙霧彈，混淆對手判斷。高市黨部主委許智善表示，黨部一直不斷在協調最適當人選，最慢明天下午公布。

民進黨 國民黨 康裕成 陳其邁 高雄市

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