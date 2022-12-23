影／最後上班日楊鎮浯向縣府員工辭行 並透露未來動向
即將卸任的金門縣長楊鎮浯，選在今天任內最後一個上班日，在縣府逐一到各局室向同仁辭行，感謝大家在過去4年內的協助，感謝大家與他一起堅守崗位，各盡其責的為金門鄉親來服務，他也期盼未來金門會更好；對於是否會參選立委，楊鎮浯說目前還言之過早，想先休息沈澱之後，再來決定下一步。
今天下午楊鎮浯偕副縣長李增財，在人事處長錢忠直、建設處長李有忠等人陪同下，逐一到各局室當面跟同仁表達感謝，離情依依，還有同仁主動送上鮮花，希望他好好加油。
楊鎮浯表示，感謝所有併肩齊行的同仁，在1千4百多個日子以來與他一同並肩作戰，為金門鄉親來服務，他在上班日的最後一天，親自向府內各單位同仁一一辭行，當面表達他最誠摯與真心的謝意。
楊鎮浯說，在這四年裡，雖面臨百年難得的疫情，但所有崗位同仁，大家都不分彼此，全心全意為金門做事，謝謝大家對金門的努力，也感謝大家對縣政的投入，在即將到來的新年，希望金門的縣政會越來越好。
針對記者詢問他的下一步規劃，楊鎮浯回應，他這10多年來，一直在公職領域服務，從觀光處長、立委一直到縣長，他都不斷在努力，現階段想讓自己沈澱休息一下，來反思未來還可以做的更好的地方，後續再想下一步去向。
對於是否參選立委，楊鎮浯表示，現在談這個，還言之過早，他當下希望能把縣政工作告一段落後，整理反思一下自己這些年，如何做得更好，讓自己想做的事更明確，他也語帶玄機的說，「那任何的可能性都有」。
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