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清景麟教育基金會送愛 燕巢森林公園秒變芬蘭聖誕村

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
清景麟教育基金會舉辦的耶誕市集，在幼兒園小朋友精采舞動中揭開序幕。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會舉辦的耶誕市集，在幼兒園小朋友精采舞動中揭開序幕。記者王昭月／攝影

高雄阿公店水庫旁的森林公園經清景麟教育基金會串連「森山市集」與「草木森花之市」兩大市集品牌，今、明兩天化身為芬蘭山腳下的聖誕城，燕巢區周邊小學生是首發貴客，今與基金會董事長林聰麟集體欣賞精采絕倫的特技演出，為耶誕節熱鬧揭開序幕。

阿公店森林公園今午起舉辦兩天「耶誕森林市集」快閃盛會，林間搭設6米高的閃亮耶誕樹，並以熊熊布偶布置成「森林郵局」，供遊客書寫耶誕賀卡傳遞祝福，幽靜的湖畔旁並打造成質感市集，仿如歐洲夢幻耶誕小鎮。

這是清景麟教育基金會董事長林聰麟送給燕巢家鄉的「耶誕大禮」，他說，基金會成立6年以來，從最遠的山林部落國小，一路往市區傳遞關懷，最終站回到他的故鄉燕巢區。

林聰麟表示，他們家族三代在燕巢務農，耕作的農田距阿公店森林公園僅幾百公尺，種有芭樂蜜棗玉米等農作，當地歷時50年，阿公店水庫變得更漂亮，有3公里的長堤，是周遭居民晨昏運動的好所在，這次選定森林公園舉辦耶誕慶典，把祝福帶回家鄉。

今年初，基金會攜手燕巢農會訪視老農，並致贈兌換券好禮，7月1日亦撥一筆經費關懷在地1100名弱勢對象，這兩天則邀著名的森山市集在阿公店森林公園舉辦耶誕活動。居民儘管不能出國，也能像到芬蘭山腳下的「聖誕村」一般，感受 濃濃的耶誕氛圍。

這場絕美耶誕森林市集，今午1點半起登場到晚間7點，網羅全台60家以上質感市集品牌， 也策劃專屬音樂饗宴，邀知名「海fun街頭馬戲」演出。童話故事裡的糖果屋，湖邊草坡上的雪橇等藝術裝置打卡點，都成為網美拍照熱點。

明天是平安夜，下午2點將號召偉士牌車隊大會師，畫扮耶誕老人發送糖果，包括觀光局副局長孫春良、教育局專委李黛華都出席肯定清景麟教育基金會，是高市關照偏鄉教育的最佳夥伴。

清景麟教育基金會董事長林聰麟送給燕巢家鄉「耶誕大禮」，今起一連舉辦兩天的耶誕市集，讓民眾不必出國也能感受到歐洲濃濃的聖誕味。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會董事長林聰麟送給燕巢家鄉「耶誕大禮」，今起一連舉辦兩天的耶誕市集，讓民眾不必出國也能感受到歐洲濃濃的聖誕味。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會董事長林聰麟（右）與女兒林芳岑在耶誕郵局寄出傳遞愛與祝福的明信片。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會董事長林聰麟（右）與女兒林芳岑在耶誕郵局寄出傳遞愛與祝福的明信片。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會關心偏鄉教育不遺餘力，今年最終站回到基金會董事長林聰麟燕巢故鄉，舉辦為期兩年的耶誕森林市集。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會關心偏鄉教育不遺餘力，今年最終站回到基金會董事長林聰麟燕巢故鄉，舉辦為期兩年的耶誕森林市集。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會將阿公店森林公園復刻成芬蘭聖誕村。記者王昭月／攝影
清景麟教育基金會將阿公店森林公園復刻成芬蘭聖誕村。記者王昭月／攝影

森林公園 糖果 水庫

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