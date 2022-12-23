清景麟教育基金會送愛 燕巢森林公園秒變芬蘭聖誕村

高雄阿公店水庫旁的森林公園經清景麟教育基金會串連「森山市集」與「草木森花之市」兩大市集品牌，今、明兩天化身為芬蘭山腳下的聖誕城，燕巢區周邊小學生是首發貴客，今與基金會董事長林聰麟集體欣賞精采絕倫的特技演出，為耶誕節熱鬧揭開序幕。

阿公店森林公園今午起舉辦兩天「耶誕森林市集」快閃盛會，林間搭設6米高的閃亮耶誕樹，並以熊熊布偶布置成「森林郵局」，供遊客書寫耶誕賀卡傳遞祝福，幽靜的湖畔旁並打造成質感市集，仿如歐洲夢幻耶誕小鎮。

這是清景麟教育基金會董事長林聰麟送給燕巢家鄉的「耶誕大禮」，他說，基金會成立6年以來，從最遠的山林部落國小，一路往市區傳遞關懷，最終站回到他的故鄉燕巢區。

林聰麟表示，他們家族三代在燕巢務農，耕作的農田距阿公店森林公園僅幾百公尺，種有芭樂蜜棗玉米等農作，當地歷時50年，阿公店水庫變得更漂亮，有3公里的長堤，是周遭居民晨昏運動的好所在，這次選定森林公園舉辦耶誕慶典，把祝福帶回家鄉。

今年初，基金會攜手燕巢農會訪視老農，並致贈兌換券好禮，7月1日亦撥一筆經費關懷在地1100名弱勢對象，這兩天則邀著名的森山市集在阿公店森林公園舉辦耶誕活動。居民儘管不能出國，也能像到芬蘭山腳下的「聖誕村」一般，感受 濃濃的耶誕氛圍。

這場絕美耶誕森林市集，今午1點半起登場到晚間7點，網羅全台60家以上質感市集品牌， 也策劃專屬音樂饗宴，邀知名「海fun街頭馬戲」演出。童話故事裡的糖果屋，湖邊草坡上的雪橇等藝術裝置打卡點，都成為網美拍照熱點。