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中油高雄大林廠又冒白煙 議員嗆陳其邁不要只會當代理黨主席

聯合報／ 記者徐白櫻徐如宜／高雄即時報導
本月21日下午R1廠燃燒塔冒白煙，居民質疑又發生跳機停爐事故，中油公司否認。記者徐白櫻／翻攝
本月21日下午R1廠燃燒塔冒白煙，居民質疑又發生跳機停爐事故，中油公司否認。記者徐白櫻／翻攝

中油高雄大林煉油廠10月爆炸起火引發大林蒲居民恐慌，本月21日R1廠又發生狀況，居民目擊燃燒塔冒白煙，還有消防車進入，質疑又發生跳機停爐事故，批評中油及市府冷酷麻痺。高市議員陳麗娜也向市長陳其邁喊話，不要只記得做主席，忘了做市長，要以市政為優先，管好中油。中油澄清，此事件非跳機停爐，採取緊急停機洩壓處理，已恢復正常。

市府發言人周璟瑜表示，整起事件中油公司已經有詳細說明，高雄市政府相關局處也有進一步了解，當天並無接獲中油大林廠報案，也無監測到有危害環境之疑慮。市長陳其邁向來秉持市政優先，無庸置疑，會與市府團隊同仁持續拚市政，為勞工職場安全和市民朋友居住環境安全把關。

21日下午，大林廠R1廠突然冒出大量白煙，數輛消防隊趕到現場，當時大林蒲遷村促進會數名成員在現場靜坐，目擊過程。促進會指出，R1是大林廠最老舊的機組，已運作40幾年，101年8月曾發生重大事故，本身具有風險，2個月前R3（第三重油脱硫工場）停廠，不能排除R1因增加產能而發生事故。

大林蒲遷村促進會表示，事發兩天，中油完全沒有對外交代，高雄市政府環保局消防局也毫無消息。

中油大林廠表示，當天因R1場內的機組出現高壓閥洩漏情況，因此緊急停機洩壓，才會有冒煙的情形，高壓閥洩漏的問題排除後，目前已經恢復正常運作。

高雄市環保局表示，中油R1場在21日下午3點45分發生壓縮機故障，環保局在53分時收到中油的事故通報，稽查科了解後並未開罰；空噪科今天有前往大林廠了解操作許可部分，目前並無違規。中油在15天內應提出正式報告。

上次事故後，大林煉油廠第三重油脱硫工場遭勒令停工，目前尚未復工。議員陳麗娜表示，選前高雄市政府監督中油復工事宜，選後卻變經濟部國營會審查，主導權變來變去，非常奇怪，難道陳其邁兼任民進黨黨主席黨務太忙，所以把燙手山芋丟給經濟部？選前說市長會負責，選後黨主席忙著踢皮球，陳其邁選前選後兩個樣。

中油 陳其邁

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