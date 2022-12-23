寒冬送暖 陸海空軍關懷協會送兩百五十包米濟助金門老榮民

歲末寒冬，社團法人陸海空軍常備士官班相互關懷協會特別捐贈金門地區弱勢榮民遺眷白米250包，金門榮民服務處長游文勇昨致贈感謝狀給該協會，由金門分會長何永城代表接受，游文勇相當肯定退伍軍人協會熱心公益，關懷地區榮民眷的大愛。

金門榮民服務處表示，這批物資是由何永城分會長，連結台灣田心緣生態園區榮民范文芳一起完成的義舉，榮民范文芳在台長年捐助白米給偏鄉社區、學校兒童及長者，總捐贈白米已達萬餘斤，能在歲末年終之際，將白米送達金門感覺非常有意義。

昨天250包白米委由何永城親自送至榮服處，並辦理公開捐贈儀式，以實際行動表達對勞苦功高的榮民眷前輩關懷之意。

受贈儀式由游文勇主持，整個過程簡單隆重，儀式中也由何永城將白米贈予受慰問榮民代表，游文勇再次感謝退伍軍人社團支持本處推展榮民(眷)服務工作，將溫暖挹注到榮民眷心中，讓榮民眷深深感受社會關懷。