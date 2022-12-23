屏安防疫箱買午仔魚前100名 送100元超商電子兌換券

屏東縣政府推出午仔魚首波促銷活動，將在12月25日啟動網路平台屏安箱午仔魚加碼贈，首先推出午仔魚三去及一夜干，一尾價格只要100到450元，各種不同規格任民眾選購，只要在屏安防疫箱鮮魚舖訂購午仔魚產品者前100名，不限購買金額，即可獲超商電子兌換券1份100元，將在耶誕節當天正式開跑，歡迎民眾力挺漁民。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，大陸海關總署今年12月因註冊為由暫停午仔魚輸陸，縣府第一時間啟動內外銷通路盤點，推出午仔魚獎勵措施，將收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強國內外行銷，並配合中央政策將本次衝擊降到最低，透過各式通路推廣午仔魚，並號召全國民眾一起支持午仔魚，多多消費安全安心，共同關心力挺午仔魚產業。

海漁所指出，縣府近年積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷以外，每年辦理多場魚產多元行銷，大陸禁銷台灣農漁產品事件爆發，縣府也做好相關應變策略，第一時間推動相關政策。接下來第二波促銷預計在年節前推出午仔魚優惠禮盒，更多好康優惠，請民眾敬請期待。