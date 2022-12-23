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大林廠冒白煙 中油：停機排水蒸氣洩壓

中央社／ 高雄23日電

高市議員陳麗娜及大林蒲遷村促進會今天指出，21日發現中油大林廠R1場冒出大量白煙。中油說明，因高壓閥有洩漏情況，因此停機排出水蒸氣洩壓，現場消防車為依規定待命。

中油人員告訴中央社記者，21日當天下午，因高壓閥有洩漏情況，及時按照標準作業程序停機洩壓，排出水蒸氣，排除狀況後即恢復正常運作；至於在現場看到消防車，是因依規定在開、停爐時，都要有消防車待命。

針對日前發生火警的第三重油加氫脫硫工場事故調查進度，中油發言人張瑞宗接受電訪表示，初步報告已經出爐，但為詳細調查管線遭腐蝕等詳細起火原因，已拆卸、裁切事故機組，並送至金屬中心分析，尚須一些時間完成鑑定報告。

國民黨高雄市議員陳麗娜今天透過新聞稿表示，中油大林廠第三重油加氫脫硫工場10月27日發生氣爆火警，12月21日另一工場區疑似又發生停爐事故，批評大林廠設備老舊，應該有全面更新設備計畫。

在現場靜坐33天的大林蒲遷村促進會成員蘇義昌指出，21日下午，R1場突然冒出大量白煙，更有數輛消防車在現場；他並指出，R1是大林廠最老舊的機組，已運作40多年，2012年8月就曾發生重大事故。

中油

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