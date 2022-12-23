大林廠冒白煙 中油：停機排水蒸氣洩壓
高市議員陳麗娜及大林蒲遷村促進會今天指出，21日發現中油大林廠R1場冒出大量白煙。中油說明，因高壓閥有洩漏情況，因此停機排出水蒸氣洩壓，現場消防車為依規定待命。
中油人員告訴中央社記者，21日當天下午，因高壓閥有洩漏情況，及時按照標準作業程序停機洩壓，排出水蒸氣，排除狀況後即恢復正常運作；至於在現場看到消防車，是因依規定在開、停爐時，都要有消防車待命。
針對日前發生火警的第三重油加氫脫硫工場事故調查進度，中油發言人張瑞宗接受電訪表示，初步報告已經出爐，但為詳細調查管線遭腐蝕等詳細起火原因，已拆卸、裁切事故機組，並送至金屬中心分析，尚須一些時間完成鑑定報告。
國民黨高雄市議員陳麗娜今天透過新聞稿表示，中油大林廠第三重油加氫脫硫工場10月27日發生氣爆火警，12月21日另一工場區疑似又發生停爐事故，批評大林廠設備老舊，應該有全面更新設備計畫。
在現場靜坐33天的大林蒲遷村促進會成員蘇義昌指出，21日下午，R1場突然冒出大量白煙，更有數輛消防車在現場；他並指出，R1是大林廠最老舊的機組，已運作40多年，2012年8月就曾發生重大事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言