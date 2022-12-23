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選舉狂瘦10公斤 黃捷被盜圖竟成「減重產品代言人」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃捷發現她瘦身前後的照片被拿來當減重成功的案例分享，不排除提告。圖／取自黃捷臉書
高市議員黃捷發現她瘦身前後的照片被拿來當減重成功的案例分享，不排除提告。圖／取自黃捷臉書

高雄市議員黃捷參選太勞累，體重狂掉10公斤之多，不過她瘦身前後的照片卻被不肖廠商移花接木，剪接成瘦身產品代言人吸引消費者購買。黃捷表示，這是假的新聞粉專、假的減脂案例，請大家不要受騙，她已向平台檢舉，也不排除提告。

網紅YouTuber小玉（朱玉宸）使用深偽技術換臉，散布黃捷不雅影片，黃捷提告求償成功，官司剛落幕，近日又有支持者告知，驚見黃捷瘦身前後照片，內容提及「減重成功案例黃小姐」瘦10公斤的秘訣，減重前55公斤、減重後44公斤，詢問黃捷是否代言減肥產品。

黃捷大聲疾呼「假的！假的！」，並澄清說，民眾看到的是假的新聞粉專、假的減脂案例，請大家不要受騙，她已向平台檢舉，也不排除提告。

黃捷表示，這則廣告盜用多個新聞台的Logo，還移花接木剪接她暴瘦的新聞，完全是欺騙行為，她絕對沒有使用這種減肥計畫，她過去已經跟大家分享過，她是靠選舉瘦的，如果想跟她一樣「真享瘦」，可以加入志工團跟她去發春聯。

高市議員黃捷發現她瘦身前後的照片被拿來當減重成功的案例分享，不排除提告。圖／取自黃捷臉書
高市議員黃捷發現她瘦身前後的照片被拿來當減重成功的案例分享，不排除提告。圖／取自黃捷臉書

黃捷 減重 減肥

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