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幼兒園幼童到金湖鎮公所報佳節 提前歡慶耶誕節

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
肯利熊優質幼兒園的小朋友今天到金湖鎮公所參訪，提前度過難忘的耶誕佳節。圖／讀者提供
肯利熊優質幼兒園的小朋友今天到金湖鎮公所參訪，提前度過難忘的耶誕佳節。圖／讀者提供

一年一度的耶誕節即將來臨，今日肯利熊優質幼兒園的小朋友特別到金湖鎮公所「尋找聖誕老公公」，受到金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖熱情的歡迎，兩人特別裝扮起了聖誕老公公，並準備禮物分送給小朋友，讓幼童們提前度過一個快樂難忘的耶誕節。

今天一早，金湖鎮公所門口就相當熱鬧，原來是幼兒園帶著小孩到鎮公所進行戶外活動，小朋友全都穿著一身紅衣，看起來相當喜氣，小朋友對於耶誕節相當期待，沿途嘰嘰喳喳的。

小朋友們到鎮公所內，也帶來精彩的聖誕歌曲舞蹈，說要把歡樂、喜悅、感恩、平安帶到每個家庭中並獻上祝福。

陳文顧表示，感謝肯利熊優質幼兒園所有師生們前來公所共度歡樂耶誕，讓我們的報佳音活動增添了濃濃的耶誕節氣氛，希望大家能夠在充滿愛的氣氛下共度佳節，陳文顧也提醒大小朋友，近日氣溫驟降，需添加衣物注意保暖

蔡乃靖則表示，今天看到那麼多小朋友特別的開心，期許小朋友都能健康快樂學習，當個乖小孩。

小朋友帶來精彩的歌舞表演，讓鎮公所溫馨歡樂不少。圖／讀者提供
小朋友帶來精彩的歌舞表演，讓鎮公所溫馨歡樂不少。圖／讀者提供
金湖鎮公所今天充滿歡樂的耶誕氣氛，原來是肯利熊優質幼兒園的小朋友到金湖鎮公所參訪，金湖鎮長陳文顧（後右二）、代表會主席蔡乃靖（後右三）兩人裝扮成聖誕老公公跟孩子們合影。圖／讀者提供
金湖鎮公所今天充滿歡樂的耶誕氣氛，原來是肯利熊優質幼兒園的小朋友到金湖鎮公所參訪，金湖鎮長陳文顧（後右二）、代表會主席蔡乃靖（後右三）兩人裝扮成聖誕老公公跟孩子們合影。圖／讀者提供
金湖鎮長陳文顧裝扮成聖誕老公公跟孩子們互動，他在致詞時也期許小朋友要好好學習。圖／讀者提供
金湖鎮長陳文顧裝扮成聖誕老公公跟孩子們互動，他在致詞時也期許小朋友要好好學習。圖／讀者提供

耶誕節 幼兒園 保暖

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