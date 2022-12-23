幼兒園幼童到金湖鎮公所報佳節 提前歡慶耶誕節

一年一度的耶誕節即將來臨，今日肯利熊優質幼兒園的小朋友特別到金湖鎮公所「尋找聖誕老公公」，受到金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖熱情的歡迎，兩人特別裝扮起了聖誕老公公，並準備禮物分送給小朋友，讓幼童們提前度過一個快樂難忘的耶誕節。

今天一早，金湖鎮公所門口就相當熱鬧，原來是幼兒園帶著小孩到鎮公所進行戶外活動，小朋友全都穿著一身紅衣，看起來相當喜氣，小朋友對於耶誕節相當期待，沿途嘰嘰喳喳的。

小朋友們到鎮公所內，也帶來精彩的聖誕歌曲舞蹈，說要把歡樂、喜悅、感恩、平安帶到每個家庭中並獻上祝福。

陳文顧表示，感謝肯利熊優質幼兒園所有師生們前來公所共度歡樂耶誕，讓我們的報佳音活動增添了濃濃的耶誕節氣氛，希望大家能夠在充滿愛的氣氛下共度佳節，陳文顧也提醒大小朋友，近日氣溫驟降，需添加衣物注意保暖。