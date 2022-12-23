父罹癌母失智 張姮燕長期照護失能雙親獲高市孝行獎

高雄市今年度孝行獎11人名單揭曉，張姮燕長期陪伴照護失能及重症雙親，還在失能者家庭暨看護雇主國際協會奉獻專業知能，以親身經驗協助更多有照護需求的失能者家庭；張勻愷不忍父親受肝腫瘤之苦，冒著心臟疾病的風險捐贈肝臟挽救父親生命，父女同甘共苦延續天倫之樂，兩人孝行均獲表揚。

高雄市孝行獎選拔及表揚名單如下，李永得、張勻愷、蘇志誠、郭美鳳、左永湶、張姮燕、廖家榛、鐘進炎、周淑芬、賴明作、林錦文。

張勻愷、張姮燕家住三民區。現年34歲的張勻愷捐肝救父，她的父親獨自照顧兩個女兒長大成人，日前健檢意外發現罹癌，急需換肝續命。不過張勻愷患有心臟疾病，醫師評估達捐肝門檻，張父不捨女兒受累不願接受，張勻愷態度始終堅定不移，最後移植65％的肝臟給父親，順利完成手術，父親也恢復健康。張勻愷說，開心可以挽救父親寶貴生命，現在身上的印記（手術疤痕）是榮耀的象徵。

45歲張姮燕照顧罹癌母親多年，母親離世後父親又失智，每日料理父親生活日常，還會陪同父親至戶外走動及復健。此外，張姮燕也擔任台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問，樂於分享照護經驗，不時參與勞動部及衛福部會議，探究照護制度問題與解決方案。