屏東長者假牙補助今年起新增一般戶長者逾1300人受益

屏東縣府衛生局針對長者補助假牙裝置，除低收、中低收入戶、原住民族外，今年起新增一般戶長者。一般戶長者全口活動假牙每人最高補助3萬元，半口活動假牙每人最高補助1.5萬元，受理至今屏東縣長者受益人數逾1300人。

衛生局指出，縣內65歲以上老人有15萬0189人，占全縣人口19%，今年起老人假牙補助除原有原住民長者、低收、中低收入戶長者外，另增加一般戶65歲以上長者，只要在屏東縣設籍滿3年以上，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，補助裝置假牙預算共3551萬元，照顧長者。

衛生局長施丞貴說，台灣進入高齡化，越來越多老年問題出現，身體老化過程中，人體許多器官逐漸磨損，甚至損壞，為保障老人口腔健康，維護生活品質與尊嚴，只要符合資格的長輩，並經過專業醫師評估後認為需裝置假牙，就能獲得裝置假牙的相關補助。

衛生局提醒，有需要裝置假牙的長者需帶身分證、印章至各鄉鎮市戶政事務所開立證明書後，持健保卡到合作健保牙科醫院或診所檢查，由牙醫機構提出診治計畫書，向衛生局提供補助申請，經審核通過後，長者即可至原篩檢醫療院所裝置假牙。

2023年起，屏東縣有62間合作醫療院所替65歲以上長者裝置全口活動假牙，家數分散全縣各地，方便長者就醫，民眾可至衛生局網站查詢相關資訊或撥打08-7370002分機138、139諮詢。