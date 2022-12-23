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高市工務局啟動春節安檢 把關賣場公共場所安全

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市工務局啟動針對百貨公司、量販商場及KTV等場所，進行公共安全專案檢查。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局啟動針對百貨公司、量販商場及KTV等場所，進行公共安全專案檢查。圖／高雄市工務局提供

高雄市工務局表示，農曆春節即將到來，各大型賣場、商場等公共場所買氣漸旺，部分業者可能會因應過年期間大量進貨囤積，造成逃生通道阻塞疑慮。工務局啟動針對百貨公司、量販商場及KTV等場所，進行公共安全專案檢查，把關賣場公共場所安全，民眾也可以檢舉。

高雄市工務局長楊欽富表示，公共安全檢查專案是查核本市轄內各大賣場及各類大型商場，共計抽檢60家；除了檢視建物內外逃生動線外，也針對防火避難設施安全作全面檢查，如果有妨礙建物逃生安全情形者，立即要求業者改善。

楊欽富說，已檢查過的賣場或百貨公司，工務局有不定期突擊檢查機制，防範投機業者虛實應付，如果仍有違反情節重大者，會依建築法連續處罰業者或使用人6至30萬元罰鍰，至改善為止。

工務局表示，高雄市各公共場所業者，春節期間各大賣場、商場除提供市民完善的消費服務外，也應隨時保持各項防火避難設施及逃生設備的運作正常，確保每位消費者在開心、放心與安心採買或娛樂。民眾如有發現業者有公安違法情事，可向工務局建築管理處第五課檢舉07-3312982。

高雄市工務局啟動針對百貨公司、量販商場及KTV等場所，進行公共安全專案檢查。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局啟動針對百貨公司、量販商場及KTV等場所，進行公共安全專案檢查。圖／高雄市工務局提供

建築 春節 公安

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