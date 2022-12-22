小三通重啟 王忠銘盼未來小三通航班逐步增加

行政院今天宣布重啟小三通，連江縣長當選人王忠銘感謝中央能在冬至這一天，送給馬祖人民一份溫馨的禮物，讓鄉親在農曆春節期間，得以透過小三通返鄉探親，未來隨著疫情遞減，也希望小三通的班次能逐漸增加，滿足地方鄉親的需求。

行政院宣布，小三通的航班將採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾與中國配偶等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。馬祖有「南竿-琅歧」及「北竿-黃歧」航線，未來一週2班往返航次，雙向約可提供580個座位。

對於小三通重啟，王忠銘表示，感謝中央能在冬至這一天，送給馬祖人民一份溫馨的禮物，讓鄉親在農曆春節期間，得以透過小三通返鄉探親。未來隨著疫情遞減，希望小三通的班次能逐漸增加，滿足地方鄉親的需求。

馬祖在地的民眾也認同這項政策，認為現在的版本已可滿足收租客，算是皆大歡喜了；也有人說，感覺兩岸的資訊不對等，都不知道大陸疫情嚴重到什麼程度，有沒有更可怕的變種也不知道，但他們自己城市對城市都把關很嚴格，想來沒這麼簡單。

也有民眾提出，要不就全面大三通都直航不限班，不然醫療量能，不如台灣的馬祖小三通怎麼可能一下全解禁，有些人的堅持，實在很難懂。