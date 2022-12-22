手刀準備！台金春節第3波加班機 23日15點開賣

年關將近，下個月就是農曆春節，金門立委陳玉珍為了讓旅客、鄉親都能順利的搭上飛機，安心返鄉過節，今日再次召開第3波春節加班機協調會，要求民航局請兩家民航公司業者能擴大機型，加開班次以提高載運量。經協調後，確認112年春節第3波台金加班機將於明（23）日下午3點開賣，請鄉親能抓緊時間，盡速訂票，她也會視訂票情況，持續向民航局爭取加班機。

陳玉珍說，112年春節疏運第3波加班機，目前台北飛金門航線預計增加16架次，台中飛金門增加2架次，高雄飛金門航線預計增加4架次，合計將增加3136座位數。相較去年的春節規劃運量來看，112年的台金航線座位數共有11萬5232人次，比去年的11萬4768人次小幅增加。未來將視訂位情況，再決定是否加開班機。

航空公司也表示，從他們的訂位系統來看，仍有許多鄉親是重複訂位的情況，希望這些鄉親能早日決定行程，把重複的訂位釋出，將可有效舒緩其他鄉親訂不到機位的需求。

陳玉珍表示，過去3年受到新冠肺炎疫情的影響，許多金門鄉親擔心搭機反倒讓疫情控制不易，因此有些鄉親選擇過年過節時未返鄉團圓。今年下半年開始，不論是邊境陸續開放，或是防疫規格逐漸調降，都讓鄉親春節返鄉的意願大幅提高。

加上明年春節共有10天假期，一方面返鄉人數勢必增加，另方面天數拉長也可能有效紓解返鄉人潮集中在特定幾天，她期待明年春節疏運計畫能順利進行，未來若受天候濃霧而使得原訂航班影響時，她也會請國防部、航港局等單位做好準備，隨時支援加入疏運行列。

金門縣府也表示，第3波加開機開賣後，仍會有部分鄉親未訂妥春節機票，因此，縣府將於12月24日起一連5天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望能讓所有金門鄉親順利返鄉團圓。