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被酸動物養老院 壽山動物園：彰顯生命教育意義

中央社／ 高雄22日電
高雄壽山動物園16日重新開園試營運。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄壽山動物園16日重新開園試營運。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄壽山動物園16日重新開園試營運，但有民眾在網路發文指動物老殘，動物園如重新裝潢的養老院；園方澄清表示，高齡動物均細心呵護，園內也協助收容許多民間照養不佳動物，更是彰顯生命教育意義的場域。

壽山動物園歷經1年多改造工程，16日重新開園試營運，結果近日有民眾在臉書（Facebook）指參觀後覺得9成動物都是老面孔，「又老又殘，公獅瞎了一隻眼」，以前覺得像動物養老院，現在是重新裝潢的養老院，引發網路議論。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿澄清，園內部分邁向高齡的動物，園區保育員及獸醫均細心呵護，如高齡20歲非洲獅「二哥」，8月因眼疾造成角膜水腫及眼內出血，園區獸醫與屏科大獸醫系團隊合作進行眼球摘除，改善眼疾並降低疼痛。

觀光局表示，二哥在手術後第3天，即恢復往常進食量，經過2週後續觀察，術後恢復狀況良好，目前已可在戶外活動並與母獅互動良好。

此外，12歲的非洲獅小辛，雖然患有腎臟病，體態無法與壯年時相比，但在保育員悉心照護下，小辛目前食慾、精神及行動皆正常。

觀光局指出，動物園近年積極協助林務局等單位收容民間照養不佳動物，包括孟加拉虎、馬來熊、長臂猿等，收容的多數動物已年老，先前照養環境相對惡劣，園方希望讓牠們晚年有更寬廣的戶外空間可活動，並獲妥善醫療照顧。

觀光局表示，動物園除了休閒娛樂，更是一個肩負起生命教育意義的場域，動物跟人一樣都會生老病死，而動物園在照顧與醫療動物時所累積的珍貴醫療經驗，更可提升動物園在野生動物的飼養管理與醫療水準。

壽山動物園的改造工程，包括友善動物區的動物內舍地坪全部翻新並改善排水，提高獸舍的乾燥與舒適度，既有籠舍也建置新的通風井，黑猩猩的空間改成現今國際使用的開放性展區等，以提升動物福祉為目標。

壽山動物園 觀光局 獸醫

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