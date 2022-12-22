屏東縣終身學習園區今揭牌啟用 提供全民共學新環境

終身學習趨勢來臨，屏東縣政府推動縣民學習，打造學習城巿，整合各局處終身學習組織的學習資源，在唐榮國小設立屏東縣終身學習園區，今舉行揭牌，副縣長吳麗雪出席，縣府表示，終身學習園區啟用後，將作為各領域終身學習課程資訊的整合平台，提供縣民更便利取得多元終身學習的資源與管道。

吳麗雪說，校園在少子化影響，活化閒置教學空間，在校園原有基礎及設備加以整修、調配後，作為縣內終身學習創造最佳空間及教育發展與實施的環境，園區鄰近屏東轉運站，在舊城區與新城區間，又是通往勝利星村創意生活園區與青創聚落廊道區，是能因應多元文化、世代融合與跨域合作的實作場域，相當便於全民學習，使各階段年齡層的鄉親都能從終身教育學習園區獲得自身合適的學習機會。

教育處表示，園區內設置「課程展示詢問中心」提供縣民終身學習課程資訊、協助尋找合適課程和機構單位，解決學習困惑、提升自我成長等資訊服務；在空間規畫，設有「校園閱讀角」營造處處學習氛圍；「展覽區/多功能教室」展現終身學習動態展演及靜態成果；「研習進修教室」設備完善，可辧理多元活動並進行相關課程探討及精進。